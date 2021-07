Formel 1: Großer Preis von Großbritannien 2021 live in TV & Ticker

In der Formel 1 wird der Grand Prix in Großbritannien ausgetragen: Hier finden Sie alle Informationen zur TV-Übertragung, Stream & Liveticker.

Am Wochenende (17. und 18. Juli) kämpfen die Formel-1-Fahrer auf dem Grand Prix Circuit Silverstone nördlich von London um einen Platz auf dem Siegertreppchen und heiß begehrte WM-Punkte.

Formel 1 in Großbritannien: Das ist die Strecke

Der Kurs im britischen Silverstone hat für den Formel-1-Zirkus historische Bedeutung. Mit dem Großen Preis von Großbritannien im Mai 1950 wurde hier der erste offizielle Weltmeisterschaftslauf gefahren. Bis heute gehört die seither mehrfach umgebaute Strecke südwestlich von Northampton zu den bekanntesten Schauplätzen des Motorsports.

Wie ist der Zeitplan?

Nach den Trainingsrunden am Freitag geht es am Samstag (17. Juli) für die Fahrer ins Qualifying; am Sonntag (18. Juli) wird das eigentliche Rennen ausgetragen. Sky wird am Wochenende umfassend vom GP Großbritannien berichten und das Qualifying und Rennen live im Fernsehen übertragen.

Wer überträgt das Rennen in Großbritannien im TV?

Wie gewohnt wird auch das neunte Rennen der Formel-1-Saison 2021 live bei Sky übertragen. Sky zeigt am Sonnabend das Qualifying live ab 15.30 Uhr. Am Sonntag stimmt Sky seine Zuschauer ab 14.30 Uhr mit den Vorberichten auf das Rennen in Österreich ein. Ab 15.55 Uhr beginnt am Sonntag die Live-Berichterstattung. Im Anschluss an das Rennen zeigt Sky ab 17.45 Uhr die Siegerehrung, Analysen, Interviews und die Highlights.

Foto: Christian Bruna / dpa

Gibt es das Rennen im Free-TV zu sehen?

Nein. Zum ersten Mal seit 30 Jahren zeigt RTL nicht mehr alle Rennen einer Formel-1-Saison. Dennoch hat sich der Privatsender Übertragungsrechte gesichert. Insgesamt vier Rennen wird RTL live im Free-TV zeigen. Leider gehört das Rennen in Österreich nicht dazu.

Diese vier Rennen wird RTL im Free-TV übertragen

18. April 2021 - Großer Preis der Emilia Romagna (Imola)

9. Mai 2021 - Großer Preis von Spanien (Barcelona)

12. September 2021 - Großer Preis von Italien (Monza)

7. November 2021 - Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Sky Ticket – Der Grand Prix Großbritannien im Livestream

Analog zum TV-Programm kann das Formel-1-Geschehen in Großbritannien auch im Live-Stream verfolgt werden. Über den kostenpflichtigen Dienst Sky Ticket kann der Live-Stream in Deutschland abgerufen werden.

Die Formel-1 2021 live im Ticker

Die Morgenpost bietet Ihnen zu allen Rennen, Qualifyings und freien Trainings Formel-1- Liveticker. Mit dem Ticker verpassen sie keinen Rennereignis und sind auf den Punkt informiert zu Strecke, Wetterbedingungen, Rennmannöver & Siegchancen.

>>> Morgenpost-Liveticker zum Grand Prix Großbritannien

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zur Formel-1.

