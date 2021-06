Formel 1: Großer Preis der Steiermark 2021 live in TV & Ticker

Am Wochenende (26. Juni und 27. Juni) kämpfen die Formel-1-Fahrer auf dem Red-Bull-Ring um einen Platz auf dem Siegertreppchen und heiß begehrte WM-Punkte.

Formel 1 in der Steiermark: Das ist die Strecke

Der Red-Bull-Ring in der Steiermark ist ein malerisch gelegener Berg-und-Tal-Kurs. Mit 4,326 Kilometern Länge gehört die Strecke zu den kürzesten im Rennkalender. Ein Highlight in Spielberg ist die Remus-Kurve. Da es leicht bergauf geht, bremsen die Piloten hier extrem spät. Besonders für das Red-Bull-Team ist der Große Preis von Österreich so etwas wie ein Heimspiel.

Wie ist der Zeitplan?

Nach den Trainingsrunden am Freitag geht es am Samstag (26. Juni) für die Fahrer ins Qualifying; am Sonntag (27. Juni) wird das eigentliche Rennen ausgetragen. Sky wird am Wochenende umfassend vom GP Steiermark berichten und das Qualifying und Rennen live im Fernsehen übertragen.

Warum findet die Formel 1 2021 zweimal in Österreich statt?

Sowohl der Große Preis von Kanada als auch das Ersatzrennen in der Türkei wurden abgesagt und der Grand Prix von Frankreich vorverlegt. Am dem frei gewordenen Renntermin finden nun in Österreich ein weiteres Formel 1 Rennen statt – der "Grand Prix der Steiermark". Damit bleibt der Rennkalender bei insgesamt 23 geplanten Rennen.

Wird der Große Preis der Steiermark live im Fernsehen ausgestrahlt?

Wie gewohnt wird auch das achte Rennen der Formel-1-Saison 2021 live bei Sky übertragen. Sky zeigt am Sonnabend das Qualifying live ab 14.30 Uhr. Am Sonntag stimmt Sky seine Zuschauer ab 13.30 Uhr mit den Vorberichten auf das Rennen in Spielberg ein. Ab 14.55 Uhr beginnt am Sonntag die Live-Berichterstattung aus der Steiermark. Im Anschluss an das Rennen zeigt Sky ab 16.45 Uhr die Siegerehrung, Analysen, Interviews und die Highlights.

Moderiert wird die Sendung von Peter Hardenacke, Reporterin bleibt Sandra Baumgartner, Kommentator Sascha Roos. Als Experten verpflichtete Sky neben Ralf Schumacher auch Nico Rosberg und Timo Glock.

Gibt es das Rennen im Free-TV zu sehen?

Nein. Zum ersten Mal seit 30 Jahren zeigt RTL nicht mehr alle Rennen einer Formel-1-Saison. Dennoch hat sich der Privatsender Übertragungsrechte gesichert. Insgesamt vier Rennen wird RTL live im Free-TV zeigen. Leider gehört das Rennen in der Steiermark nicht dazu.

Diese vier Rennen wird RTL im Free-TV übertragen

18. April 2021 - Großer Preis der Emilia Romagna (Imola)

9. Mai 2021 - Großer Preis von Spanien (Barcelona)

12. September 2021 - Großer Preis von Italien (Monza)

7. November 2021 - Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Sky Ticket – Der Grand Prix Steiermark im Livestream

Analog zum TV-Programm kann das Formel-1-Geschehen in der Steiermark auch im Live-Stream verfolgt werden. Über den kostenpflichtigen Dienst Sky Ticket kann der Live-Stream in Deutschland abgerufen werden.

Die Formel-1 2021 live im Ticker

Die Morgenpost bietet Ihnen zu allen Rennen, Qualifyings und freien Trainings Formel-1- Liveticker. Mit dem Ticker verpassen sie keinen Rennereignis und sind auf den Punkt informiert zu Strecke, Wetterbedingungen, Rennmannöver & Siegchancen.

>>> Morgenpost-Liveticker zum Grand Prix Steiermark

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zur Formel-1.

