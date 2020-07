Ferrari-Chef Binotto: Der mächtigste Mann wirkt machtlos

Mattia Binotto sollte Ferrari wieder zum Titel in der Formel 1 führen. Nur wie, das weiß derzeit niemand so richtig.

Budapest. Nach zwei Rennen in einem Not-Kalender schon von einer letzten Chance zu sprechen, dokumentiert die ganze Verzweiflung bei Ferrari. Die beiden Auftritte in Österreich haben gezeigt, dass die „Scuderia“ einmal mehr hinterherfährt: der Konkurrenz und den eigenen Erwartungen. Vor dem Großen Preis von Ungarn am Sonntag (15.10 Uhr, RTL und Sky) ist der stolze Rennstall nur die fünfte Kraft im Feld. Die Hoffnung gilt jetzt den langsamen Kurven in Budapest – das ist entlarvend. Noch einen Totalschaden im Ergebnis kann sich vor allem Teamchef Mattia Binotto nicht leisten. Auf ihn schießen sich die enttäuschten Ferraristi, die Extremisten unter den Formel-1-Fans, ein.