Formel 1: Alle Rennen, alle Termine - Die F1-Saison 2020 im Überblick

Das World Motor Sport Council hat den F1-Kalender für 2020 veröffentlicht. 22 Rennen stehen im Kalender für 2020. Während im Vergleich zu 2019 die Rennen in Vietnam und den Niederlanden neu dazukommen, ist Hockenheim raus. Der neue Grand Prix in Hanoi sortiert sich zwischen Bahrain und China als drittes Saisonrennen ein. Der niederländische GP in Zandvoort folgt nach China und bildet damit den neuen Europaauftakt.

Saisonstart in Australien, Finale in Abu Dhabi

22 Rennen stehen im Rennkalender 2020 auf dem Plan. Die Saison beginnt am 15. März mit dem Australien Grand Prix und endet am 29. November in Abu Dhabi. Zwischen den Rennen in Ungarn (2. August) und Belgien (30. August) gibt es wie gewohnt eine vierwöchige Sommerpause.

Der Rennkalender 2020 im Überblick

Rennen # Datum Grand Prix Ort 1 15. März GP Australien Melbourne 2 22. März GP Bahrain Sakhir 3 5. April GP Vietnam Hanoi 4 19. April GP China Shanghai 5 3. Mai GP Niederlande Zandvoort 6 10. Mai GP Spanien Barcelona 7 24. Mai GP Monaco Monaco 8 7. Juni GP Aserbaidschan Baku 9 14. Juni GP Kanada Montreal 10 28. Juni GP Frankreich Le Castellet 11 5. Juli GP Österreich Spielberg 12 19. Juli GP Großbritannien Silverstone 13 2. August GP Ungarn Budapest 14 30. August GP Belgien Spa 15 6. September GP Italien Monza 16 20. September GP Singapur Singapur 17 27. September GP Russland Sochi 18 11. Oktober GP Japan Suzuka 19 25. Oktober GP USA Austin 20 1. November GP Mexiko Mexico City 21 15. November GP Brasilien São Paulo 21 29. November GP Abu Dhabi Yas Marina

Die Formel-1 2020 live im Ticker

Die Morgenpost bietet Ihnen zu allen Rennen, Qualifyings und freien Trainings Formel-1- Liveticker. Mit dem Ticker verpassen sie keinen Rennereignis und sind auf den Punkt informiert zu Strecke, Wetterbedingungen, Rennmannöver & Siegchancen.

>>> Morgenpost-Liveticker zur Formel 1

Foto: pa

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zur Formel-1.