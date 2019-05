Niki Lauda: Formel 1 verliert ihren Leitstern

Niki Lauda hinterlässt eine riesige Lücke in der Formel 1. Dabei sind es nicht nur seine drei WM-Titel, die in Erinnerung bleiben.

Berlin. Still stehen. Das ist so gegen alles, was Andreas Nikolas Lauda je gelebt hat. Ständig in Bewegung, meistens am Limit. Mit ganzem Herzen, größtmöglicher Konsequenz und voller Leidenschaft. Bis zum Herzstillstand am Montag. Der Körper hat über die Sturheit gesiegt.

Vom Tod gezeichnet war er seit Jahrzehnten, seit dem Feuerunfall 1976 auf dem Nürburgring. „So siehst du halt aus, wenn du 50 Sekunden im Feuer hockst“, kommentierte der Wiener die Verbrennungen an Kopf und Körper mit Schmäh in eigener Sache. Der ewige Extremist.

Es ist nicht nur sein Herz, sondern die ganze Rennwelt steht still – in der Woche vor dem Großen Preis von Monaco. Insbesondere natürlich die von Mercedes, seiner zweiten Heimat nach Ferrari.

„Wir werden ihn als Stimme der Vernunft vermissen“

Motorsportchef Christian Wolff, sein kongenialer Partner seit 2013, zeigt sich schwer mitgenommen: „Niki wird immer eine der größten Legenden unseres Sports bleiben. Er verkörperte Heldentum, Menschlichkeit und Aufrichtigkeit auf und abseits der Strecke.“

Wolff, ebenfalls zutiefst Wiener, würdigt Art und Charakter Laudas: „Er hinterlässt eine tiefe Lücke in der Formel 1. Wir haben nicht nur einen Helden verloren, der das wohl eindrucksvollste Comeback aller Zeiten gegeben hat, sondern auch jemanden, der wertvolle Klarheit und Offenheit in die moderne Formel 1 gebracht hat. Wir werden ihn als Stimme der Vernunft sehr vermissen.“ Die kollektive Traurigkeit gipfelt in dem Bekenntnis: „Unser Mercedes-Team hat in ihm seinen Leitstern verloren.“

Für RTL stand er mehr als 20 Jahre lang als Experte vor der Kamera – und interviewte auch schon einmal Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone.

Foto: imago sportfotodienst / imago/Mandoga Media

Gespräche mit dem Formel-1-Weltmeister Niki Lauda waren grundsätzlich vom Renntempo bestimmt, wie sollte es auch anders sein. Einfache Fragen, klare Antworten, auch für komplizierte Sachverhalte. Als würde er immer noch das RTL-Mikrofon in der Hand halten.

Pointiert nicht um der Pointe wegen

Pointiert, aber nicht um der Pointe wegen, sondern weil er so war. Analytisch, kompromisslos, so hart gegen andere wie gegen sich selbst. Und das nicht nur in Worten. Manchmal waren die Gespräche noch kürzer, es gab nicht mal den Ansatz seines Wiener Schmäh, und das spöttische Grinsen aus seinem Gesicht war verschwunden.

Es kam ein kehliges „Ja“ oder ein „Nein“. Aber nie ein „vielleicht“. Jeder Satz eine Entscheidung. Die Vokabel „vielleicht“ hat er nur dann benutzt, wenn er etwas ins Gegenteil verkehren wollte, oder wenn er einen politischen Samen pflanzen wollte.

Am wohlsten fühlte er sich über den Wolken

Ein Hardliner, mit großem Geschick. Ein Rennfahrer, der sich alles hart erarbeiten musste. Ein Geschäftsmann, der es als Rebell mit allen Instanzen aufnahm.

Ein Teamchef, der intuitiv wusste, was zu tun oder zu lassen war. Ein Familienvater mit einer immer noch klaren, aber auch sehr weichen Seite. Am wohlsten fühlte er sich, wenn über den Wolken war. Kein Träumer, sondern ein Enthusiast. Bei allen Regeln in der Luft fand er dort doch seine große Freiheit, eine Steigerung noch zum Renncockpit: Selbst sein Schicksal zu bestimmen.

Das Fliegen war neben dem Motorsport seine zweite große Leidenschaft.

Foto: Heinz-Peter Bader / Reuters

Die Reise des Andreas Nikolaus Lauda endete am Montagabend. Die Fluggesellschaft Laudamotion teilte im Namen der Familie mit: „In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Niki im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen ist. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich.“

Sein letztes Lebenszeichen

Im August vergangenen Jahres hatte Niki Lauda eine neue Lunge erhalten. Im Formel-1-Umfeld war zunächst nur von einer „Grippe“ die Rede gewesen.

Das hatte es auch jetzt wieder geheißen. Durch Spätfolgen seines Feuerunfalls 1976 musste Lauda sich zudem zweimal einer Nierentransplantation unterziehen.

Das letzte Lebenszeichen des bekennenden Wieners war eine Audiobotschaft anlässlich des 70. Geburtstags im Februar gewesen: „Ich komme wieder zurück, und es geht volle Pulle bergauf.“

Öffentliche Person mit wenigen Freunden

Lauda war als Teamaufsichtsrat und Anteilseigner maßgeblich an der Dominanz des Mercedes-Rennstalls in der Formel 1 beteiligt.

Nicht nur die Formel 1, die am Wochenende in Monte Carlo um den Großen Preis von Monaco fährt, trägt Trauer. Die Sport-Welt hat einen ganz Großen verloren, auch einen großen Charismatiker. Servus, Niki.

Die Verbrennungen seiner Kopfhaut hat Niki Lauda, dessen frühere Fluggesellschaft Niki zu Air Berlin gehörte, immer unter einer Mütze verbergen können, wie sehr jener Horror-Unfall auf dem Nürburgring seine Seele verletzt hat, weiß keiner.

Denn tiefe Freundschaften hat der Österreicher, der dreimal Formel-1-Weltmeister war, nach eigenem Bekunden nie gepflegt. Immerhin, gelegentlich hat er seine Ehefrauen Marlene und Birgit als seine besten Freunde bezeichnet.

Seine beiden Hobbys zum Beruf gemacht

Einsam um ihn herum war es trotzdem nie, auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb er ein Mann des öffentlichen Interesses. Ein Held, der sich nie als einer gefühlt hat. Seine beiden Hobbys, die Fliegerei und den Motorsport, machte er zum Beruf.

Aller Wettbewerbsgeist, alle Kompromisslosigkeit, alle Kondition haben ihm nichts mehr genützt.

Irgendwann war es zu viel für seinen Körper. Viele sagen: ein Wunder, dass er überhaupt so lange gelebt hat. Fast eine Minute lang saß er im brennenden Cockpit, atmete giftige Dämpfe ein. Die Spätfolgen waren unabsehbar.

Dieser Moment veränderte sein Leben: Fast eine Minute verbrachte Lauda nach seinem Unfall auf dem Nürburgring 1976 in seinem Ferrari, bevor er mit schweren Verbrennungen gerettet wurde.

Foto: dpa Picture-Alliance / ATP / picture-alliance/ dpa

Es ist ein langer, kurvenreicher Lebensweg vom Teenager, der sich ein VW Cabriolet Baujahr 1949 kauft und damit gegen den Willen des Vaters Rennfahrer spielt, bis zum Formel-1-Champion und dem Mercedes-Teamaufsichtsrat Lauda.

1971 Premiere in der Formel 1

Er hatte sauber alle Nachwuchsrennserien abgespult, ehe 1971 dann nur noch jene Formel mit der Zahl Eins dahinter übrig blieb. Beim Großen Preis von Österreich 1971 fällt sein March-Ford aber aus.

Wie gut, dass er die Erste Österreichische Sparkasse zu Wien als Sponsor gewonnen hat, mit dem Kredit sicherte er sich das Cockpit. Aber es braucht eine längere Anlaufzeit.

Den Sprung an die Spitze schaffte er aus eigener Kraft, als er 1973 in Monte Carlo den Ferrari von Jacky Ickx mit einem BRM auf Distanz halten konnte – Enzo Ferrari wollte daraufhin den jungen Mann unbedingt im roten Cockpit haben.

Er brachte Ferrari den Erfolg zurück

Zehn Jahre lang waren die Italiener erfolglos in der Königsklasse, mit Laudas Ankunft aber kehrte der Erfolg zurück – der 312 B 3 ist ein Rennwagen mit Perspektive. Nur nicht zuverlässig genug, dass es gleich 1974 mit dem Titel klappte, dafür aber mit Laudas erstem von 25 Grand-Prix-Siegen.

Legendär wurde das neue Modell 312 T, mit dem der Pilot fünf Rennen und am Ende auch den Titel gewann – es ist der einzige Formel-1-Rennwagen, der auf der Nordschleife des Nürburgrings eine Runde unter sieben Minuten drehen konnte.

Ein Jahr später kam es in der Eifel dann zum schicksalhaften Feuerunfall, dessen genaue Ursache nie geklärt wurde, irgendetwas war hinten an seinem Ferrari gebrochen. Lauda trug schwerste Verbrennungen davon, er erfuhr bei vollem Bewusstsein die letzte Ölung. Das hat er der Kirche wohl nie verziehen. Aber Atheismus passte irgendwie auch besser zu seinem Lebensstil.

Der Comeback-König

Ferrari-Legenden unter sich: Niki Lauda zusammen mit Michael Schumacher beim Großen Preis von Monaco im Jahr 1996.

Foto: Mark Sandten / Bongarts/Getty Images

Dank seinem unbändigen Willen saß Lauda 42 Tage später wieder im Rennwagen, wurde Vierter auf der gefährlichen Hochgeschwindigkeitspiste von Monza und verpasst den Titel am Ende nur um einen Punkt.

Als eine der Unfallfolgen war sein Sehvermögen auf einem Auge stark eingeschränkt, er musste beim Regenfinale in Fuji aufgeben: „Mein Leben ist mir wichtiger als eine Weltmeisterschaft“, sagte der frisch Geläuterte.

2013 wurde sein episches Duell mit James Hunt unter dem Titel „Rush – Alles für den Sieg“ erfolgreich verfilmt. Dreimal wurde Lauda insgesamt Champion, ein Comeback-König.

Der Moment, als er sich sterben sah

Alles schien nach dem endgültigen Abschied vom Grand-Prix-Sport auf ein Happy End hinauszulaufen, auch im richtigen Leben. Lauda wurde erfolgreicher Geschäftsmann, konnte mehrfach den Kampf für eine eigene Fluggesellschaft gegen den Branchenriesen Austrian gewinnen.

Er bewies sogar nach dem Absturz einer Chartermaschine in Thailand im Simulator-Selbstversuch, dass nicht seine Piloten, sondern der Hersteller Schuld war. Bei allen Höhen und Tiefen der Luftfahrt fand er immer wieder neue Airline-Modelle und flog bis zum Schluss noch selbst.

Ein Blackout hat lange verhindert, dass sich Niki Lauda überhaupt an die Geschehnisse seines Unfalls erinnert hat. Und selbst die Filmaufzeichnungen hat er betrachtet, als ob der Horror-Crash jemand anderem widerfahren wäre. Die Angst danach, der Überlebenskampf hatten ihn allerdings sehr wohl jahrelang beschäftigt.

Einmal, nach dem Zug an einer Haschzigarette, hatte er einen Flashback: „Ich beugte mich im Badezimmer übers Waschbecken, und als ich in den Abfluss schaue, kamen alle Gedanken zurück. Ich sah mich selbst leblos in ein tiefes Loch fallen und dachte: Jetzt stirbst du.“ In Wirklichkeit aber lebte er.