So wird die Formel 1 wieder spannend

Er muss es sich immer wieder anhören, ob er will oder nicht: Sebastian Vettel unterlaufen einfach zu viele Fehler, um an der Mercedes-Dominanz zu schrauben.

Barcelona. Kann die Formel 1 nach vier Mercedes-Doppelerfolgen in Serie noch spannend werden? Im Prinzip: ja. Der Europastart wird es zeigen. Nach der Überseetournee schlägt vor den Toren der katalanischen Metropole die Stunde der Wahrheit. Angesichts der vielen Updates und Upgrades bei Motoren und Aerodynamik soll der fünfte WM-Lauf einem Neustart gleichkommen. Es geht auch darum, wie attraktiv dieses Rennjahr überhaupt wird.

Der drohende Stallkrieg bei Mercedes

In Barcelona jährt sich zum dritten Mal der Crash zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton, unrühmlicher Höhepunkt für eine Inteam-Feindschaft über die vier gemeinsamen Jahre hinweg. Der aktuelle WM-Tabellenführer Valtteri Bottas stand ebenfalls lange genug im Schatten von Champ Hamilton, aber er wehrt sich subtiler als der Wiesbadener, der fast am Briten zerbrochen wäre, ehe er mit letzter Kraft und einer Portion Glück doch den ersehnten Titel holen konnte.

Bottas verhandelt gerade über eine Vertragsverlängerung, das setzt Kräfte frei und führt zu mehr Anstand. So stellt sich das jedenfalls Teamchef Christian Wolff vor, der mit einem weiteren Double am Saisonende die erfolgreichste Ära der Formel-1-Historie feiern will. Der Österreicher macht sich aber weder intern noch extern Illusionen. Vom fünften WM-Lauf an wird es erst richtig hart werden: „Das Resultat scheint ein ziemlich eindeutiges Bild zu ergeben, aber tatsächlich ist es für uns viel zu schmeichelhaft.“

Das Problem des Sebastian Vettel

Wer passt da nicht zu wem? Den SF 90 und seinen Chauffeur aus Heppenheim verbindet bislang alles andere als ein Vertrauensverhältnis. In Barcelona hat er noch nie mit Ferrari gewonnen, das will, muss er eigentlich ändern. Bei den Roten herrscht Alarm, weshalb eigens das erst für Pfingsten geplante Motorenupdate vorgezogen worden ist. Die Scuderia muss eine Antwort auf Mercedes finden, Vettel muss den aufmüpfigen Leclerc kontern und kann sich nicht auch noch den Energieverlust eines Stallkriegs leisten.

Vielmehr muss er beweisen, dass er unter Druck nicht weiterhin (zu) viele Fehler macht, und einen Frieden zwischen den Eigenheiten seiner „Lina“ und dem eigenen Fahrstil findet. Er steckt dabei im Dilemma zwischen nötigem Kompromiss und dringender Kompromisslosigkeit. Sein Vergleich ist sehr treffend: „Es handelt sich um einen riesigen roten Zauberwürfel.“

Die große Chance des Azubis

Der Formel 1 hätte nichts Besseres passieren können als der rasante Aufstieg von Charles Leclerc. Er hat damit nicht nur die Herzen der Italiener beschleunigt, an der Bergstraße mag man das etwas anders sehen. Doch der Monegasse, der sich noch brav an die Stallorder hält, ist Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins der nächsten Fahrergeneration, und er hat bereits mit 21 alles, was es braucht, um in Maranello bestehen.

Charles Leclerc gehört zu den vielversprechenden Talenten, die den Etablierten wie Vettel und Hamilton das Gewinnen schwer machen können.

Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

Was ihm noch fehlt, lernt er in der härtesten Schule, die es im Grand-Prix-Sport gibt. Tatsächlich ist es nicht mehr die Frage, ob er in diesem Jahr ein Rennen gewinnt, sondern wann. Freundlich, aber noch mehr bestimmt sagt er: „Ich tue alles, um die Hierarchie zu ändern.“

Die schlummernde Wut der Bullen

Auf dem Circuit de Catalunya feierte der gern als „Jahrhunderttalent“ bezeichnete Niederländer Max Verstappen 2016 im ersten Rennen für Red Bull Racing gleich den ersten Sieg. Bis Ende des letzten Jahres verhinderte – jedenfalls wenn man den Funksprüchen glauben durfte – vor allem der Renault-Leihmotor den großen Durchbruch.

Mit der neuen Honda-Power, die speziell auf den fliegenden Holländer zugeschnitten ist, läuft es konstanter: einmal Dritter, dreimal Vierter, keinen Fehler gemacht. Aber das kann für den 21-Jährigen aber nicht genug sein. Das Temperament hat er (Auswirkung einer neuen japanischen Höflichkeit im Team?) besser im Griff, weshalb er die Lauerstellung eher als Startrampe sieht. „Er ist reif für den Titel“, behauptet Red-Bull-Späher Helmut Marko.

Die Frage der Ehre bei Renault

Es ist keine reine Frage des Willens mehr, sondern eine der Ehre. Seit Jahren pumpt Renault dreistellige Millionenbeträge in seinen Formel-1-Rennstall, spricht von Aufbaujahren, kündigt den Sprung unter die Top Drei an – und dann häufen sich nicht die Lorbeeren, sondern die Rückschläge. Vier Rennen für Nico Hülkenberg und Daniel Ricciardo, die als eine der besten Fahrerpaarungen im Feld gelten, sechs Ausfälle. So oft früh Feierabend zu machen, findet keiner lustig.

Berater Alain Prost, vierfacher Weltmeister, scheint bei jedem Grand Prix eine neue Falte zu bekommen. Jetzt wird das Technikteam verstärkt, eine typische Konzernreaktion. Der Antriebsstrang ist zwar bärenstark geworden, aber das ging sichtlich auf Kosten der Zuverlässigkeit. Das französische Nationalteam steht mächtig unter Druck, gutmütig ist bislang einzig das Fahrverhalten des RS 19.