Formel 1: Großer Preis von Spanien 2019 live in TV & Ticker

In der Formel 1 wird der Grand Prix in Spanien ausgetragen: Hier finden Sie alle Informationen zur TV-Übertragung, Stream & Liveticker.

Am Wochenende (11. und 12. Mai) kämpfen die Formel-1-Fahrer auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona um einen Platz auf dem Siegertreppchen und heiß begehrte WM-Punkte.

4,655 Kilometer lang ist der Circuit de Catalunya, der vom Königlichen Automobilklub von Katalonien gebaut wurde, um der Formel 1 nördlich von Barcelona eine moderne Strecke zu schenken. Die Strecke ist bekannt für ihre rasch wechselnden Bedingungen. Das liegt zum einen daran, dass die Rennstrecke häufig von Staub und Sand bedeckt ist. Hinzu kommen schnell wechselnde Windverhältnisse, die die Teams regelmäßig vor große Herausforderungen stellen.

Nach den Trainingsrunden am Freitag geht es am Sonnabend (11. Mai) für die Fahrer ins Qualifying; am Sonntag (12. Mai) wird das eigentliche Rennen ausgetragen. RTL wird am Wochenende umfassend vom GP Spanien berichten und das Qualifying und Rennen live im Fernsehen übertragen.

Großer Preis von Spanien live im Fernsehen

Wie gewohnt wird auch das fünfte Rennen der Formel-1-Saison 2019 live im Free-TV übertragen: RTL zeigt am Sonnabend das Qualifying live ab 14.45 Uhr. Am Sonntag beginnt RTL ab 14.00 Uhr mit der Vorberichterstattung „Countdown“ auf das Rennen in Barcelona einzustimmen. Moderieren wird die Sendung Florian König, der um 15.00 Uhr an die Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner abgibt, die live vom Rennen berichten.

Im Anschluss an das Rennen zeigt RTL ab 16.45 Uhr die Siegerehrung und die Highlights. Auch auf SkySportHD können Formel-1-Fans Qualifying, Rennen und die Siegerehrung in voller Länge live mitverfolgen.

RTL Now und Sky GO – Der Grand Prix Spanien im Livestream

Alle Formel-1-Interessierte, die es am Sonntag nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, das Rennen im Live-Stream zu verfolgen. RTL bietet auf seiner Homepage einen kostenlosen Live-Stream mit zusätzlichem Live-Chat an. Der Sender "Sky" bietet mit "Sky Go" ein mobiles Angebot an, um das Formel 1-Rennen auch unterwegs zu streamen und auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop ansehen zu können.

Die Formel-1 2019 live im Ticker aus Spanien

Die Morgenpost bietet Ihnen zu allen Rennen, Qualifyings und freien Trainings Formel-1- Liveticker. Mit dem Ticker verpassen sie keinen Rennereignis und sind auf den Punkt informiert zu Strecke, Wetterbedingungen, Rennmannöver & Siegchancen.

>>> Morgenpost-Liveticker zum Grand Prix Spanien

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zur Formel-1.