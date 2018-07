Lewis Hamilton: „Ich würde in der Formel 1 einige feuern“

Spielberg. Auch wenn Lewis Hamilton noch keine Unterschrift unter einen neuen Vertrag mit Mercedes gesetzt hat, deutete am Sonnabend alles auf eine weitere Bindung des Weltmeisters an das britische Werksteam hin. „Ich garantiere, dass im kommenden Jahr Lewis Hamilton und auch Valtteri Bottas bei Mercedes fahren. Das ist fix“, erklärte Aufsichtsratschef Niki Lauda vor dem Großen Preis von Österreich. Vielleicht hat sich der 33 Jahre alte Hamilton vom Wirbel um seine Vertragsverlängerung ablenken lassen. Denn die Poleposition in Spielberg sicherte sich sein Teamkollege Bottas. Der Finne startet am heutigen Sonntag (15.10 Uhr, RTL) vor dem WM-Führenden Hamilton und Verfolger Sebastian Vettel. Bevor der Brite auf dem Red Bull Ring ins Rennen geht, erzählt er im Interview, was er in der Formel 1 ändern würde und auf welches Fußball-WM-Finale er hofft.

Alle warten auf die Verlautbarung Ihres neuen Mercedes-Vertrags. Wird das Ihr letzter in der Formel 1 sein?

Lewis Hamilton: Das habe ich noch nicht entschieden. Es ist auch für mich nicht klar. Ich hoffe aber nicht, dass es der letzte sein wird.

Haben Sie eine Präferenz bezüglich Ihres künftigen Teamkollegen?

Ja. Meinen derzeitigen, ganz klar (Valtteri Bottas, Anm.d.Red.). Wir arbeiten gut zusammen, er pusht mich ans Limit. Es ist perfekt.

Ist die diesjährige WM wieder nur ein Zweikampf zwischen Ihnen und Sebastian Vettel oder können noch mehr Fahrer eingreifen?

Ich würde sagen, die ersten Fünf sind da dabei. Auch Ricciardo, Bottas, Verstappen.

Bei den in diesem Jahr auf drei reduzierten Antriebseinheiten werden Strafen wohl kaum ausbleiben. Fürchten Sie dadurch Rückschläge?

Das wäre eine negative Einstellung. Ich versuche, so etwas aus meinen Gedanken herauszuhalten. Mir ist aber absolut bewusst, dass das passieren kann. Und ich kenne auch die damit verbundenen Taktiken.

Haben Sie alles erreicht und bekommen, wovon Sie je geträumt haben?

Nicht jeder Traum ist wahr geworden. Und du träumst immer wieder von Neuem.

Was vermissen Sie im Moment?

Nummer fünf! (er meint den fünften WM-Titel, d.Red.) Das ist derzeit die größte Herausforderung.

Werden Sie Schumachers Rekord von sieben Weltmeisterschaften einstellen oder überbieten können?

Eher nicht, weil ich nicht weiß, ob ich überhaupt so lang Rennen fahren werde. Ich denke, dass vier Titel bis jetzt schon ein toller Meilenstein sind. Es wäre schon großartig, Fangio einzuholen (mit dem fünften Titel, d.Red.).

Was erwarten Sie für den Grand Prix am Sonntag?

Der Red Bull Ring ist ein kurze Strecke, Ferrari ist auf den Geraden sehr schnell. Auch Red Bull ist hier sehr gut. Das ergibt harte Konkurrenz. Es wird enger als in anderen Rennen.

Sie sind also mit dem Zustand der Formel 1 zufrieden? Oder würden Sie etwas ändern?

Es ist ein zu großer Unterschied zwischen den Teams in der finanziellen Basis. Ferrari kann machen, was sie wollen. Die Formel 1 ist definitiv nicht perfekt aufgestellt. Ich hoffe, dass das mit den neuen Verträgen (ab 2021, d.Red.) anders wird. Dass talentierte junge Fahrer eine bessere Chance bekommen als jene mit viel Geld. Das gilt auch für andere Serien. Ich würde mir die Struktur der Formel 1 genauer ansehen, müsste ich bestimmen. Und würde einige Personen ersetzen. In großen Unternehmen werden Verantwortliche, die keinen Erfolg haben, gefeuert. Mit Rennfahrern passiert das auch. Im Management unseres Sports ist das nicht so. Ich würde mir das genauer ansehen. Zuerst die Struktur, die Basis der Teams, dann das Auto und die Technik. Wie könnten wir unsere Rennen so machen wie im Kartsport oder bei Tourenwagen, Rad-an-Rad, enge Zweikämpfe? Real Racing halt, das wäre super aufregend – für Fahrer und Zuschauer. Es gibt nur beschränkte Reifensätze, die Autos klingen nicht gut – es ging irgendwie in die falsche Richtung!

Hmmm, das ist eine lange Liste…

Ja! Eine Menge „hiring and firing“! Ich würde einen wie „Toto“ (Mercedes-Sportchef Christian Wolff, d. Red.) engagieren, um das Ding zu lenken.

Finden Sie zwischen drei Rennwochenenden am Stück noch Zeit zur persönlichen Vorbereitung?

Diese Woche hatte ich Montag frei und Dienstag und Mittwoch Verpflichtungen. Nächste Woche kann ich Montag bis Mittwoch frei machen und trainieren, dann kommt mit dem britischen Grand Prix das intensivste Wochenende.

Was machen Sie hier am Abend vor dem Rennen?

Ich habe mein Motorrad hier. Ich fahre in die Berge. Die Straßen und die Gegend hier sind fantastisch!

Welche Menschen waren oder sind die wichtigsten für Sie?

Meine Mom und mein Dad. Ron Dennis. Martin Whitmarsh (ehemalige McLaren-Chefs, Anm.d.Red.). Nelson Mandela. Ayrton Senna. Muhammad Ali.

Und Niki Lauda?

Ich habe Ihnen meine Liste aufgezählt.

Wie weit kommt England in der Fußball-WM?

Ich möchte uns im Finale sehen. Am besten gegen Brasilien.