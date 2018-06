Vettel ist in Spielberg gefordert

Spielberg. Das historische WM-Aus der deutschen Fußballer war auch für Sebastian Vettel "schlimm und schmerzhaft" - doch der Ferrari-Star sah sich nicht in der Pflicht, mit Erfolgen im Formel-1-Sommer für Trost bei den Sportfans daheim zu sorgen. "Ich spüre keine Verantwortung, jetzt die Stimmung in der deutschen Grillsaison zu retten", sagte Vettel vor dem Großen Preis von Österreich grinsend.

Der 30-Jährige hat ja auch wahrlich genug zu tun mit seinen Aufgaben im Motorsport. Im Dauerduell mit Weltmeister Lewis Hamilton droht es rund um das Rennen in Spielberg (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL) ungemütlich zu werden für Vettel.

Es spricht viel für Hamilton

Eine Woche nach der krachenden Niederlage in Frankreich geht es in der Steiermark weiter, nur sieben Tage später steht dann Silverstone auf dem Programm. Und es spricht jeweils ziemlich viel für Mercedes-Pilot Hamilton.

"Auf dem Papier sollten wir uns in Österreich in einer guten Ausgangslage befinden", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Wir hatten das schnellste Auto in Frankreich, und wir haben in der Vergangenheit gute Leistungen in Spielberg gezeigt."

Mercedes mit Uprades

Das ist leicht untertrieben. Vier Erfolge in vier Rennen feierten die Silberpfeile seit der Rückkehr Österreichs in den Kalender, zwei davon waren Doppelsiege. Mercedes ist 2018 zwar längst nicht mehr so dominant wie in den vergangenen Jahren. Doch der relativ neue, glatte Asphalt und das flüssige Layout des Red-Bull-Rings sollten dem W09 liegen.

Zudem bringt Mercedes einige Upgrades. "Wir hatten noch nicht so viele, Qualität geht vor Zeit", sagt Hamilton, "umso mehr freut es mich, die neuen Teile jetzt am Auto zu sehen. Ich hoffe, sie helfen uns."

Statistik spricht für Hamilton

Noch deutlicher spricht die Statistik beim anschließenden Rennen in England für Vettels Rivalen: Hamilton gewann seinen Heim-Grand-Prix zuletzt viermal in Serie. Die drei Rennen in nur 15 Tagen könnten Vettel damit wehtun, sie könnten seine bislang so vielversprechende Saison verderben.

Allerdings lehrte 2018 bislang auch, dass die Gewissheiten der Vergangenheit nicht mehr viel zählen. So reiste der Formel-1-Tross in den letzten Monaten schon zu einigen vermeintlichen Mercedes-Kursen, doch als die Autos auf die Strecken gingen, war von Vorteilen für Silber nichts mehr zu sehen.

Das liegt auch daran, dass das über vier Jahre scheinbar unfehlbare Werksteam mit dem Stern zuletzt häufig und unerwartet Schwächen offenbarte. So sah man bislang nur in Barcelona und zuletzt in Le Castellet einen völlig dominanten Weltmeister-Rennstall - an anderen Orten kämpfte dieselbe Mannschaft dagegen um den Anschluss nicht nur an Ferrari, sondern auch an Red Bull.

Red Bull rechnet sich Chancen aus

Und das Team des österreichischen Getränkeriesen rechnet sich beim Heim-Grand-Prix durchaus Chancen aus, das Duell zwischen Ferrari und Mercedes wieder mal zum Dreikampf zu machen. Man dürfe in diesem Jahr daher "nichts mehr als selbstverständlich ansehen", sagt auch Wolff: "Dafür liegt die Performance der drei Top-Teams viel zu eng zusammen."

Trotz der auf den ersten Blick trüben Aussichten schiebt Vettel entsprechende Gedanken weit weg. "Es gibt keinen Grund, Panik zu schieben", sagte er bei Auto Bild Motorsport, "in Österreich kann alles wieder ganz anders aussehen." Und vielleicht würde das dann auch den ein oder anderen Fußballfan freuen.

( sid )