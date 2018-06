Renault arbeitet an Frankreichs großer Zukunft

Esteban Ocon gilt als größtes Talent der Franzosen seit langer Zeit. In der Startaufstellung auf der sehr bunten Strecke in Le Castellet reiht er sich auf Platz elf ein

Le Castellet. Fahren wie Gott in Frankreich? Was für eine Illusion! Die Formel 1 steht bei der Rückkehr nach Frankreich im Stau. Nicht nur die Zuschauer, auch die Fahrer. Selbst für Romain Grosjean als naturalisiertem Lokalheld gibt es kein Durchkommen. Der gebürtige Genfer, der der Sponsoren halber schon immer mit französischer Lizenz fährt, wird von den Gendarmen gestoppt. Die Ordnungshüter tragen auf den Schleichwegen rund um die in den Bergen an der Cote d’Azur gelegenen Rennstrecke noch zum größtmöglichen Dilettantismus im Straßenverkehr bei. Sie stoppen Grosjean und seinen Nebensitzer, einen gewissen Sebastian Vettel. Die beiden kommen im Gegensatz zu vielen Zuschauern nur deshalb pünktlich zum Training, weil sie in bester Rennfahrermanier einfach Gas geben – die Polizisten waren nur zu Fuß.

Die Umstände für das Comeback des Großen Preises von Frankreich in den Formel-1-Kalender sind nicht so günstig. Gelobt wird die wunderbare Landschaft mit ihren schroffen Kreidefelsen. Die Piste ist Retorte, dazu sind die asphaltierten Auslaufzonen mit den vielen Streifen in den Farben der Trikolore selbst für die Profis verwirrend. Vettel und sein Gegenspieler Lewis Hamilton, der die Qualifikation gewann und damit am Sonntag zwei Startplätze vor Vettel ins Rennen geht (16.10 Uhr, RTL), geben früh jegliches Einschmeicheln auf. Der Heppenheimer erzählt, dass Französisch nicht gerade sein Lieblingsfach in der Schule war, und dass er lieber in Magny-Cours fahren würde, wo sein Freund und Vorbild Michael Schumacher acht Mal gewonnen hat. Hamilton versteht nicht, dass alle immer über Paris schwärmen, wo Amsterdam doch viel schöner sei, und das mit der Orientierung auf der Strecke sei auch nicht toll. Überhaupt hätten die Piloten gern viel geändert auf dem Testparcours.

Bloß die üblichen Anlaufschwierigkeiten nach zehn Jahren Abstinenz? Die Wiederbelebung des Ursprungs-Grand-Prix geht zumindest einher mit dem beschleunigten Nationalstolz. Frankreich stellt rein zahlenmäßig die größte Nationalmannschaft im Starterfeld. Das deutsche Team ist von sieben Fahrern auf zwei Mann geschrumpft, Großbritannien hat nur noch einen Mann im Rennen. Brasilien gar keinen mehr, Italien auch nicht. Bei den Rennställen sind die Franzosen auch gut vertreten, der Staatskonzern Renault ist einer von vier Motorenausrüstern und stattet drei Teams aus. Jedenfalls dieses Jahr noch, dann verlässt mit Red Bull der beste Kunde nach zwölf Jahren den Hersteller und wechselt zu Honda. Das Ende eines langen Dramas nach vier gemeinsamen WM-Titeln mit Vettel. Nicht sehr charmant, dass der streitbare Partner das ausgerechnet vor dem Heimspiel verkündete. Renault findet das nicht besonders schlimm, damit kann man sich mehr auf den Erfolg unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung konzentrieren. Der letzte WM-Erfolg stammt aus der Mitte des letzten Jahrzehnts, herausgefahren von Fernando Alonso. Jetzt soll der Deutsche Nico Hülkenberg die im Gelb der Marke lackierten Rennwagen nach vorn treiben. Momentan ist man regelmäßig best of the rest, muss auf Patzer von Mercedes, Ferrari und Red Bull hoffen.

In der Formel 1 gilt immer noch Mensch vor Marke, weshalb das Augenmerk samt nationaler Hoffnung auf jenen drei Piloten liegt, die Frankreich im Starterfeld zur zahlenmäßig stärksten Nation machen: Esteban Ocon (21) von Force-India-Mercedes, der Grosjean (32) von Haas-Ferrari und Pierre Gasly (22) von Toro-Rosso-Honda. Noch sind sie Mittelmaß. Um Ocons Zukunft aber buhlen schon Mercedes und Renault. Er gilt als größtes Talent seit Langem.

Noch ist Frankreich, das bislang 72 Formel-1-Rennfahrer gestellt hat, weit weg von jenen Rennen in den Siebzigern und Achtzigern, als mindestens eine Handvoll Franzosen am Start waren. Um zurück zur alten Stärke zu finden, aktiviert Renault bereits in den Nachwuchsklassen die Förderung. Ähnlich war der deutsche Boom um Michael Schumachers ins Rollen gekommen, dahinter steckte vor allem Mercedes. Renault betreibt deshalb eine Akademie und eine eigene Formelserie, die Besten werden nach oben gereicht. Es scheint sich auszuzahlen: Im Vorprogramm von Le Castellet fährt mit Giuliano Alesi, dem Sohn des ehemaligen Ferrari-Piloten Jean Alesi, eines von vielen französischen Talenten mit.

( Elmar Brümmer )