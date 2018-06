Hamilton hofft auf den großen Sprung

Le Castellet. Die Wunde ist der Ort, an dem das Licht in dich eindringt, sagen die Poeten. Nun ist Weltmeister Lewis Hamilton derjenige in der Formel 1, der für Spiritualität das meiste übrig hat. In das zweite Saisondrittel beim Großen Preis von Frankreich startet er am Sonntag (16.10Uhr, RTL) mit der Erinnerung an das Rennen in Montreal, das er auf Rang fünf beendete, seine schlechteste Platzierung der Saison. Dadurch musste der Brite die WM-Führung an Sebastian Vettel zurückgeben. Nur ein Pünktchen trennt die beiden, aber die Last auf Seite des Mercedes-Piloten ist größer: Er braucht dringend den neuen, stärkeren Motor, der für Kanada geplant, aber wegen eines Materialfehlers nicht einsatzbereit war. Verwundet, angeschlagen oder getroffen – es ist die Joachim-Löw-Frage: Wie groß ist die Krise im Team des Champions?

Mercedes ist seit Einführung der Hybrid-Motoren immer noch der Branchenprimus, auch wenn Ferrari von der reinen Leistung fast gleichgezogen hat. Zuverlässigkeit war immer das Zusatzsternchen im Stuttgarter Werksteam. 32 Mal in Folge sammelte Hamilton nun schon WM-Punkte, das ist Rekord. Der nächste winkt in Südfrankreich: Kommt Hamilton ins Ziel, dann würde er die Bestmarke von Nick Heidfeld mit 33 Zielankünften in Folge egalisieren.

Was den mentalen Antrieb angeht, verhält es sich schon anders

Vettel scheint so wenig greifbar für Hamilton zu sein, wie es Nico Rosberg in seinem Champion-Jahr war. Rosberg, der sich als TV-Kommentator verdingt, hat zuletzt beim ehemaligen Gegenspieler ein „Schalter-Aus-Wochenende“ analysiert: „Lewis hat solche Tage, wo einfach nix geht. Das ist typisch für ihn, er hat dann manchmal diese Phasen, in denen er einfach die Motivation verliert, wenn es nicht so läuft. Das sind Momente, die Sebastian nutzen muss.“ Denn Rosberg weiß auch: „Er kommt wieder. Immer.“

Mit dem sieben Rennen alten Mercedes-Motor konnte Hamilton froh sein, dass er ins Ziel kam. Den Gedanken, dass sein Silberpfeil für den Titelkampf nicht gut genug sein könnte, verdrängt er sofort wieder: „Das wäre ein Zeichen der Schwäche, und mein Wille ist nicht schwach. Sportler, die denken, dass sie verlieren können, haben schon verloren.“ Entsprechend aufgeräumt erscheint er an der Rennstrecke. Hamilton ist der perfekte Selbstmotivator. Die Strecke selbst findet er nicht spannend, aber: „Sie ist neu im Kalender, und ich will als Erster darauf gewinnen. Neue Dinge finde ich immer aufregend.“

Was zu der entscheidenden Fragen des Wochenendes, der vielleicht vorentscheidenden um den WM-Titel führte: Ist die neue, zehn PS stärkere Ausbaustufe des Mercedes-Motors einsatzbereit? Die Antwort wurde nach zwei Trainingssitzungen am Freitag gegeben: Sie ist es. Alle sechs Piloten der Mercedes-Teams hatten das Upgrade unter der Haube. Nicht bloß die für Kanada vorgesehene Variante, sondern ein nochmal verstärktes Aggregat, intern Phase 2.1 genannt. Bei nur drei Motoren, die straffrei über die 21 Rennen eingesetzt werden, konnte Mercedes es nicht riskieren, die nächsten sieben Rennen mit einem schwächeren Aggregat auskommen zu müssen.

Das wäre auf jeden Fall ein Manko im Titelkampf und die erste technische Schwäche von Mercedes in fünf Rennjahren gewesen. Dementsprechend kam es, ähnlich wie bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, vor Frankreich zu einem klärenden Gespräch in der Rennfabrik in Brackley: „Wir haben uns alle zusammengesetzt, und uns offen kritisiert. Auch jeder sich selbst. Dabei kam heraus, dass wir alle besser sein hätten können, mich eingeschlossen.“ Das Resultat des Krisenmeetings war jedoch eine Charakterstärkung, in drei Mantras zusammengefasst: „Wir machen uns keine Sorgen! Wir werden Power finden! wir schaffen das!“

Es ist das persönliche Upgrade der Saison. Um alles andere zu verstehen, steht der 33-Jährig in ständigem Kontakt mit Mercedes-Motorenchef Andy Cowell. „Jeder kleine Vorteil, den wir bekommen können, ist sehr wichtig im Titelrennen. Aber ich vertraue darauf, dass sich die Dinge gegenüber dem letzten Rennen deutlich verbessern“, sagt Hamilton, „wir brauchen einen großen Sprung.“ Alles andere wäre fatal. Vor allem auch, weil die Rennstrecke in Le Castellet von der Charakteristik her jener von Barcelona ähnelt. Dem Ort von Hamiltons bislang letztem Sieg, aber vor allem jenem WM-Lauf, bei dem Mercedes Gegenspieler Ferrari am deutlichsten überlegen war. „Wir haben unsere Schlüsse daraus gezogen“, verspricht Sebastian Vettel.