Alles nur für einen süßen Schnaps in Frankreich

Le Castellet. Die Fußball-WM zieht sich noch, die Formel 1 komprimiert. Drei Rennen an drei Wochenenden hintereinander stehen an, das gab es noch nie in der Geschichte der Königsklasse des Motorsports, weil man dem WM-Finale unbedingt ausweichen will. Eine ungeheure Belastung wartet auf Teams und Fahrer, wenn die Karawane durch ganz Europa rast: Der Große Preis von Frankreich am Wochenende macht den Auftakt, ehe es nach Österreich und Großbritannien geht. Das Gastspiel zwischen Marseille und Nizza ist das Comeback des Rennjahres, und der Grund, warum der Formel-1-Kalender in diesem Jahr nun sogar 21 WM-Läufe umfasst.

Dort, wo die Provence in die Cote d’Azur übergeht, eine Rennstrecke auf ein Hochplateau zu bauen, mitten in ein staubiges Niemandsland zwischen Pinien und Oleander, war eine ziemliche Schnapsidee. Und das im Wortsinn: Paul Ricard, der sich der Legende nach von einem Schafhirten das Rezept für seine Pastis-Spirituose geben ließ, der ihn zu einem der reichsten Industriellen Frankreichs werden ließ, baute nach seinem Rückzug aus dem Unternehmen Ende der Siebziger in Rekordzeit jene Piste, die bis heute seinen Namen trägt, und damit immer noch geschickt das Alkoholwerbeverbot in Frankreich umgehen kann. Dass der Mann, der mit Anis, Fenchel und Lakritz hantierte, viel für die darstellenden Künste übrig hatte, passt ja auch hervorragend zum Motorsport, der manchmal eine Kunstwelt für sich ist.

Der Große Preis von Frankreich ist der älteste der Geschichte, im Mutterland des Motorsports wurde er 1906 zum ersten Mal ausgetragen. Mit Ausnahme von 1955, als die Mercedes-Tragödie in Le Mans das ganze Land lähmte, wurde er immer ausgetragen, 15 Mal auch in Le Castellet. Doch 2008 endete die große Tradition abrupt. Im absoluten Niemandsland von Magny-Cours, einer strukturschwachen Region, die nur über politische Winkelzüge zur internationalen Großveranstaltung gekommen war, ging auf einmal nichts mehr: Kein Geld, kein Interesse, keine Zukunft. Zehn Jahre lang mussten die Franzosen zugucken. Die Idee eines Rennens in Paris: schöne Idee, aber nicht machbar. Le Mans von Motorrädern und dem Sportwagen-Klassiker belegt. Dann also Le Castellet.

1990 hatte hier der letzte Grand Prix stattgefunden, gewonnen von Alain Prost, dem einzigen französischen Weltmeister. Der „Professor“ markierte damals den 100. Sieg von Ferrari in der Formel 1. Heute ist er Berater von Renault. Die Entscheidung des Staatskonzerns Ende 2015, einen Werksrennstall aufzubauen und innerhalb von fünf Jahren zu Titelehren zu bringen, hat auch die Pläne von Christian Estrosi beschleunigt, ein Rennen in seine Region zu holen. Der ehemalige Motorradrennfahrer und Bürgermeister von Nizza wurde zur gleichen Zeit zum Regionalpräsidenten gewählt. Die Kräfte wurden gebündelt – und fanden tatsächlich Gehör bei den neuen Besitzern der Rennserie. Obwohl der Kurs inzwischen dem früheren Impresario Bernie Ecclestone gehört.

Der Circuit Paul Ricard fordert Motor und Reifen besonders

Der Hollywood-Manager Chase Carey, vom US-Konzern Liberty Media damit betraut, die Formel 1 zur weltumspannenden Familienshow zu machen, ist ein Mann der zwei Herzen. Einerseits will er die Serie weiter internationalisieren, kündigt Stadtrennen in Miami und Ho-Chi-Minh-Stadt an, andererseits hat er versprochen, das Kerngebiet Europa nicht weiter zu schwächen, nachdem Vorgänger Ecclestone die Formel 1 meistbietend an jeden willigen Diktator verkauft hatte.

„Das Rennen dürfte interessant werden. Wir fahren nicht oft auf einer Strecke, zu der wir wenige bis gar keine Daten vorliegen haben“, sagte Mercedes-Motorsportchef Christian „Toto“ Wolff. Sein Pilot Lewis Hamilton hatte zuletzt auf der Mercedes-freundlichen Strecke in Kanada die WM-Führung an Ferrari-Star Sebastian Vettel verloren, weil man ein Motorenupgrade verschob. Diesmal dürfte es helfen, mit dem Circuit Paul Ricard wartet ein Hochgeschwindigkeitskurs. Kurve zehn wird mit bis zu 300 Stundenkilometern durchfahren und ist damit eine der schnellsten der Saison. Der neue Asphalt dürfte zudem die Reifen enorm fordern.

