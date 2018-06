Erfolg beim Debüt: Alonso gewinnt Le-Mans-Klassiker

Le Mans. Als Fernando Alonso Teil zwei seiner Mission erfüllt hatte, wartete der Spanier mit der Landesflagge um den Hals auf seinen Teamkollegen Kazuki Nakajima. Der Japaner hatte gerade den Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans ins Ziel gebracht, zur Anerkennung klopfte ihm Alonso mehrfach auf den Helm. Gemeinsam mit Sebastien Buemi posierte das Trio anschließend heroisch auf dem Siegerauto, wohlwissend, welch historischen Moment die drei gerade erlebten.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl. Wir stehen gefühlt fast unter Schock, weil wir so konzentriert auf das Rennen waren", sagt er emotional. "Es waren unglaublich spannende 24 Stunden, vor allem zum Schluss, als ich meinem Auto von außen zuschauen musste. Jetzt koste ich jede Sekunde aus."

Es war die Erlösung für Toyota, der erste Sieg beim Langstreckenklassiker überhaupt. Und für Alonso selbst war es der zweite Schritt auf dem Weg zur historischen Triple Crown. Der 36-Jährige, der in der Formel 1 weit entfernt ist von alten Glanzzeiten, hat das Formel-1-Rennen in Monaco schon zweimal gewonnen, nach seinem Triumph in Le Mans fehlt ihm nur noch der Erfolg bei den Indy 500. "Ich bin immer noch heiß auf das Triple. Mal schauen, wann ich wieder in Indy fahren kann", sagte er. Im vergangenen Jahr schied er dort im Kampf um den Sieg aus.

Diesen Antrieb, als Rennfahrer unsterblich zu werden, machte sich Toyota Anfang des Jahres zunutze. Der Coup mit dem spanischen Formel-1-Star ist voll aufgegangen. Toyota verschaffte sich nach dem Ausstieg des Konkurrenten Porsche ein mediales Zugpferd, um den "Kampf" gegen die Privatteams um den Gesamtsieg beim wichtigsten Langstreckenrennen der Welt bestmöglich in Szene zu setzen.

Trotz der zahlreichen Dramen, die Toyota in den vergangenen Jahren teils auf groteske Art an der Sarthe ereilten, erschien der Sieg für den Auto-Giganten schon zu Jahresbeginn nur eine Formsache zu sein. Zu groß ist der Performance-Vorteil der Hybrid-Boliden, die auf eine Systemleistung von etwa 1000 PS kommen. Im Hintergrund soll auch den Regelhütern eine Menge daran gelegen haben, dass Toyota das Rennen gewinnt.

Und so kam es dann auch. Und mit der Startnummer acht um Alonso gewann aus Sicht der Japaner auch das "richtige" Auto. Das Schwesterfahrzeug lieferte sich zwar lange Zeit ein enges Duell mit den Kollegen. In der Nacht war es dann aber Alonso höchstpersönlich, der mit beeindruckenden Zeiten eine Lücke herausfuhr und die Vorentscheidung herbeiführte.

"Fernando war einfach unglaublich in der Nacht. Ich bin sehr glücklich, mit einem Fahrer wie ihm das Auto geteilt zu haben", sagte Nakajima.

In den letzten Rennstunden verfestigte ein skurriler Fehler dann das Resultat. Kamui Kobayashi (Japan) im Auto mit der Startnummer sieben verpasste seinen Boxenstopp, rollte ohne Sprit fast aus und schleppte sich gerade so noch an die Box zurück. Die wenig später folgende Strafe für die Überschreitung der maximalen Rundenzahl zwischen zwei Stopps war dann nur noch kosmetischer Natur.

