Formel-1-Star Alonso jagt in Le Mans die Unsterblichkeit

Le Mans. Das Lachen ist Fernando Alonso mächtig vergangen. Eigentlich wollte der zweimalige Formel-1-Weltmeister mit dem britischen Rennstall McLaren in dieser Saison wieder um Siege kämpfen, doch erneut fährt der ehrgeizige Spanier nur hinterher. Sein 300. Formel-1-Rennen am vergangenen Wochenende in Kanada musste er mit technischen Problemen vorzeitig beenden.

Einen Stimmungaufheller will Alonso nun in Frankreich finden: Bei den 24 Stunden von Le Mans nimmt Alonso am kommenden Wochenende zum ersten Mal am berühmtesten Langstreckenrennen der Welt teil.

"Ganz ehrlich, ich fahre mit McLaren ja nicht um die WM. Deshalb ist Le Mans für mich die große Priorität in diesem Jahr", sagte er zuletzt deutlich. Überspitzt könnte man sagen: Le Mans ist vielleicht die letzte Chance des 36-Jährigen, noch einmal einen großen Sieg einzufahren.

Die 24 Stunden von Le Mans (Samstag, 15.00 Uhr/Eurosport) gehören im Motorsport zu jenen Rennen, die ihren Siegern Legendenstatus verleihen. Als zweimaliger Formel-1-Champion hat Alonso einen Start eigentlich nicht nötig, eine Legende ist er längst, doch im Herbst seiner Karriere jagt der Spanier die Unsterblichkeit.

Er will die Triple Crown des Motorsports gewinnen, Triumphe beim Grand Prix von Monaco, in Le Mans und bei den Indy 500, wo er im vergangenen Jahr debütiert hatte. Nur der Brite Graham Hill hat dieses Triple bislang geschafft. Zudem könnte Alonso am kommenden Wochenende der auch erst fünfte Fahrer sein, der sowohl die Formel-1-WM als auch Le Mans gewinnen konnte.

In Frankreich fährt Alonso für den japanischen Auto-Giganten Toyota, und die Chancen auf den Gesamtsieg könnten kaum besser stehen. Nachdem sich Porsche Ende 2017 aus der Langstrecken-WM zurückgezogen hatte, ist Toyota das einzige verbliebene Werksteam. In der höchsten Klasse LMP1 starten zwar auch einige Privatteams, doch diese haben bei einem halbwegs normalen Rennverlauf keine Chance gegen die Hybrid-Fahrzeuge der Japaner, die deutlich mehr Leistung generieren.

Toyota geht in Le Mans mit zwei Fahrzeugen an den Start, jeweils drei Fahrer nehmen in jedem Auto Platz. Alonsos Teamkollegen sind der Schweizer Sebastien Buemi und der Japaner Kazuki Nakajima. Beide fuhren selbst einige Zeit in der Formel 1, wenn auch mit überschaubarem Erfolg. Den Saisonauftakt der Langstrecken-WM, zu der auch die 24 Stunden von Le Mans zählen, hatte das Trio Anfang Mai in Spa-Francorchamps/Belgien bereits gewonnen. Bei den Testfahrten in Le Mans Anfang Juni fuhr Alonso die Bestzeit.

Beste Voraussetzungen also, möchte man meinen. Wären da nicht die technischen Probleme, die sowohl Alonso als auch Toyota scheinbar magisch anziehen. Bis heute warten die Japaner auf einen Sieg an der Sarthe. Vor zwei Jahren ereilte Toyota in Führung liegend drei Minuten (!) vor Rennende ein Defekt. Damals profitierte Porsche, das nun nicht mehr dabei ist.

An derartige Szenarien wird Alonso keine Gedanken verschwenden. Stattdessen wird er ein Resultat anstreben, das Nico Hülkenberg 2015 gelang: Der Deutsche bestritt als bislang letzter Formel-1-Fahrer parallel zu seinen Verpflichtungen in der Königsklasse das Rennen in Le Mans - am Ende stand der Gesamtsieg.

( sid )