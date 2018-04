Hamilton in der Sinnkrise

Bei der Analyse, warum es gerade nicht so läuft bei Lewis Hamilton, könnte man es sich ganz leicht machen und sein Instagram-Konto durchforsten. Mal posiert er da beim Coachella Musikfestival in Kalifornien, mal lässt er sich von Supermodel Gigi Hadid chauffieren. Viel Life, viel Style – doch wo bleibt da die Formel 1?

Aber so einfach ist es nicht. Vor dem Großen Preis von Aserbaidschan an diesem Sonntag (14.10 Uhr/RTL) postet der Titelverteidiger auch andere Fotos. Ein nachdenkliches Schwarz-Weiß-Bild, mit dem er seinen Mechanikern huldigt. Oder ein Schnappschuss, der ihn zeigt, wie er mit einer Eisenkette um den Hals einen Lkw-Reifen durch die Straßen schleift. Der Brite gehört nicht zu den Fahrern, die nur die Formel 1 im Kopf haben. Das macht ihn so anders, so besonders und wohl auch so erfolgreich.

Ach, der Erfolg lässt in diesem Jahr auf sich warten. Die Ergebnisse der ersten drei Saisonrennen machen dem Mercedes-Piloten zu schaffen: Zweiter, Dritter, Vierter. Dazu zweimal in der Qualifikation von seinem Adjutanten Valtteri Bottas besiegt. Ein Abwärtstrend, von den jeweiligen Umständen mehr bestimmt als durch eigene Leistung. Vor drei Jahren hatte er einen ähnlich durchwachsenen Saisonstart, der ihm am Ende die einzige Niederlage im WM-Duell gegen Teamkollege Nico Rosberg einbrachte. Schon schlagen die Zweifler nach, wann Hamilton das letzte sieglose Jahr hatte. Können sie sich sparen, es gab noch nie eins. "Er ist einfach nicht mehr der gleiche Rennfahrer, der er einmal war", stellte der ehemalige Impresario Bernie Ecclestone Abnutzungserscheinungen fest. Vielleicht habe er nach den vielen Siegen "einfach die Schnauze voll", spekulierte der 87-Jährige. "Ich hatte gedacht, dass Lewis jedes Rennen gewinnen würde, aber da lag ich falsch."

Was die Panik relativiert: Der Mann ist immerhin WM-Zweiter, gerade mal neun Zähler hinter seinem Ferrari-Rivalen Sebastian Vettel, und jetzt treffen sie sich wieder zur Revanche in den Straßenschluchten Bakus, wo Vettel sich im Vorjahr ein übles Foul leistete – und dem Unfallgegner damit die beste Motivation für den Rest der Saison lieferte.

Kaum ein anderer Fahrer ist so getrieben von seinen Emotionen wie Hamilton. Entscheidend aber ist die Basis: Er braucht ein Grundvertrauen in seine Umwelt und in sein Gefährt, dann hat er es auch in sich selbst. Weshalb sich vor diesem Wochenende die Frage stellte: Wer ist die größere Diva – Auto oder Fahrer?

Das Auto scheint schneller geworden zu sein. In der Qualifikation landete Hamilton zwei Zehntelsekunden hinter Vettel auf Rang zwei, ein Fahrfehler ließ den zweiten Ferrari von Kimi Räikkönen auf Rang sechs stranden. Zwei Zehntelsekunden sind immer noch viel für den Rundenkönig Hamilton, und das, obwohl diesmal keine extremen Temperaturen herrschen, die Mercedes sonst schon mal Probleme bereiten. "Sie haben ein phänomenales Auto", lobte Hamilton den Gegner.

Seine Verunsicherung lässt sich auch daran festmachen, dass die Vertragsverlängerung um mindestens zwei Jahre vor dem Saisonstart über die Bühne hätte gehen sollen. Nur Details seien noch offen, hieß es damals. Trotzdem wurde vor dem zweiten Rennen in Bahrain nachverhandelt – unterschrieben ist immer noch nichts. "Es wird der wichtigste Vertrag meiner Karriere", sagt Hamilton. Weil es mit 33 Jahren wohl sein letzter sein wird.

In Aserbaidschan hat der Brite bislang noch nie gewonnen

Lenkt das ab? Was lässt ihn zögern? "Wir müssen einiges verbessern", fordert der Weltmeister. "Wir befinden uns noch im Lernprozess, was die Reifen, das Auto und die Stärke der Gegner angeht. Erst wenn wir alle Fragen beantwortet haben, werden wir sehen, wie gut unser Auto ist." An seinem Saisonziel – Titel Nummer fünf – zweifelt er nicht: "Die WM ist erst drei Rennen alt. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Jetzt muss jeder von uns das Beste aus sich herausholen. In dieser Situation zählt jede Kleinigkeit. Ich genieße diese Situation, weil jeder Sieg umso wertvoller wird." Über den Kampf zum Erfolg ist für Hamilton keine Floskel. Er will raus aus dem "Niemandsland", in dem er sich zuletzt in Schanghai noch sah. Am besten mit seinem ersten Sieg in Aserbaidschan.

