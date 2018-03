Großer Preis von Australien 2018 live in TV & Ticker

In der Formel 1 wird der Grand Prix in Australien ausgetragen: Hier finden Sie alle Informationen zur TV-Übertragung, Stream & Liveticker.

Am Wochenende (24. und 25. März) kämpfen die Formel-1-Fahrer in Australien um einen Platz auf dem Siegertreppchen. Mit dem Rennen in Melbourne beginnt die Rennsaison 2018.

Kaum ein Rennen in Formel 1-Kalender ist mit so hohen Erwartungen verbunden wie der Grand Prix von Australien in Melbourne. Das liegt vor allem an der Tatsache, dass in Down Under seit einigen Jahren der Saisonauftakt stattfindet. Auf der 5,303 Kilometer langen Stop-and-Go-Strecke, die rund um einen künstlichen See führt, werden die Bremsen extrem gefordert.

Obwohl die Boliden auf sehr viel Abtrieb getrimmt sind, kommen die Piloten gleich an vier Stellen über 275 km/h. Der Vollgasanteil fällt mit knapp 70% sehr hoch aus. Den schnellsten Punkt der Strecke bildet dabei die Zielgerade, bei der auch die 300 km/h-Grenze geknackt wird.

Nach den Trainingsrunden am Freitag geht es am Samstag (24. März) für die Fahrer ins Qualifying; am Sonntag (25. März) findet das Rennen statt. RTL wird am Wochenende umfassend vom GP Australien berichten und das Qualifying und Rennen live im Fernsehen übertragen.

Großer Preis von Australien live im Fernsehen

Wie gewohnt wird die Formel-1-Saison 2017 live im Free-TV übertragen: RTL zeigt am Sonnabend das Qualifying live ab 6.45 Uhr.

Am Sonntag beginnt RTL ab 6:00 Uhr mit der Vorberichterstattung "Countdown" auf das Rennen in Melbourne einzustimmen. Moderieren wird die Sendung Florian König, der um 7:00 Uhr an die Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner abgibt, die live vom Rennen berichten.

Im Anschluss an das Rennen zeigt RTL ab 8.45 Uhr die Siegerehrung und die Highlights. Auch auf SkySportHD können Formel-1-Fans Qualifying, Rennen und die Siegerehrung in voller Länge live mitverfolgen.

RTL Now und Sky GO – Der Grand Prix Australien im Livestream

Alle Formel-1-Interessierte, die es am Sonntag nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, das Rennen im Live-Stream zu verfolgen. RTL bietet auf seiner Homepage einen kostenlosen Live-Stream mit zusätzlichem Live-Chat an.

Der Sender "Sky" bietet mit "Sky Go" ein mobiles Angebot an, um das Formel 1-Rennen auch unterwegs zu streamen und auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop ansehen zu können.

Die Formel-1 2018 live im Ticker aus Australien

Die Morgenpost bietet Ihnen zu allen Rennen, Qualifyings und freien Trainings Formel-1- Liveticker. Mit dem Ticker verpassen sie keinen Rennereignis und sind auf den Punkt informiert zu Strecke, Wetterbedingungen, Rennmannöver & Siegchancen.

>>> Morgenpost-Liveticker zum Prix Australien

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zur Formel-1.