WM: 4:2 gegen Österreich mit bester TV-Quote für Sport1

Tampere. Das Interesse an den TV-Übertragungen von Sport1 von der Eishockey-WM in Finnland und Lettland steigt. Das 4:2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich in Tampere erzielte die beste Quote seit dem Spiel des DEB-Teams um Platz drei bei der WM 2021 gegen die USA (1:6) in Riga.

Den Arbeitssieg gegen die Österreicher verfolgten am Freitagabend nach Angaben des Senders im Schnitt 660.000 Zuschauer, in der Spitze bis zu einer Million Interessierte. Der Marktanteil lag bei drei Prozent.

Die nächste Partie der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes ist am Sonntag (15.15 Uhr) gegen Ungarn. Bei der WM zeigt Sport 1 alle deutschen Partien sowie die K.o.-Spiele. Der Free-TV-Sender übertragt mehr als 30 Begegnungen live. Die übrigen der 64 WM-Spiele gibt es im kostenlosen Livestream auf „sport1.de“. Ein umfangreiches Programm bietet zudem die Telekom den Kunden des Senders Magentasport.

Im kommenden Jahr werden die WM-Spiele bei anderen TV-Sendern ausgestrahlt. Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat sich die Rechte dafür mit einem Sub-Lizenz-Vertrag von der DOSB New Media gesichert. Das über mehrere Jahre laufende Rechtepaket beinhaltet demnach bis zu 29 Spiele. Alle Begegnungen der WM 2024 in Tschechien zeigt der Online-Anbieter Sportdeutschland.TV, der zu DOSB New Media gehört.