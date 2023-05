NHL-Torhüter Grubauer sagt für Weltmeisterschaft ab

Philipp Grubauer, Torwart der Seattle Kraken, wird das deutsche Eishockey-Nationalteam nicht bei der WM in Finnland und Lettland verstärken.

Nach Eishockey-Topstürmer Leon Draisaitl wird auch NHL-Torhüter Philipp Grubauer nicht zur Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland nachreisen. Das kündigte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) in Tampere an.