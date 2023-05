Auch Nordamerika-Profis Gawanke und Wissmann bei WM dabei

München. Der deutsche Eishockey-Bund erhält in den beiden AHL-Verteidigern Kai Wissmann und Leon Gawanke weitere WM-Verstärkung aus Nordamerika.

Wie der frühere Eisbären-Profi Wissmann nach dem Playoff-Aus mit seinem Team Providence Bruins erhielt auch Gawanke die Freigabe für die am Freitag beginnende Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland.

Der 23 Jahre alte Gawanke von Manitoba Moose wird allerdings mit leichter Verspätung nach Finnland reisen und am Samstag in Tampere erwartet, wo das deutsche Team bereits am Freitag zum Auftakt gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden spielt. Das bestätigte der Deutsche Eishockey-Bund am Rande des abschließenden Testspiel in München gegen die USA. Da am Samstag bereits das zweiten WM-Spiel gegen Finnland stattfindet, dürfte Gawanke frühestens am Montag erneut gegen das US-Team zum Einsatz kommen.

Wissmann soll bereits am Mittwoch in Tampere ankommen, dann wird auch die gesamte Nationalmannschaft mit dem neuen Bundestrainer Harold Kreis in Finnland eintreffen. „Auf dem Sektor Verteidigung haben wir noch mal nachlegen können. Das tut uns gut“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast bei Sport1 und MagentaSport. Bereits am Montagabend war NHL-Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings zum deutschen Team gestoßen.