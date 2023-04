DEG lobt Fortuna-Pläne: „Höchst anzuerkennender Schritt“

Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga hat die angeblichen Pläne des Fußball-Zweiligisten Fortuna Düsseldorf, künftig teilweise freien Eintritt zu Heimspielen zu gewähren, mit großem Interesse und Anerkennung verfolgt.

„Anzuerkennender Schritt“

Negative Folgen für die DEG im Hinblick auf eigene Zuschauerzahlen befürchtet der achtmalige deutsche Meister dadurch erst einmal nicht. „Wenn es möglich ist, den Profisport - welchen auch immer - den Fans ohne Kosten zur Verfügung zu stellen, ist das ein bemerkenswerter und höchst anzuerkennender Schritt“, sagte DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz der Deutschen Presse-Agentur.

Die DEG und Wirtz waren im Vorfeld in die Planungen der Fortuna eingeweiht, die am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollten. „Die DEG hat mit großem Interesse dieses Projekt wahrgenommen und hofft natürlich, dass im Sinne aller Beteiligten, also Verein, Sponsoren und Fans, diese revolutionäre strategische Neuausrichtung der Fortuna erfolgreich sein wird“, sagte Wirtz weiter.

Berichten zufolge will die Fortuna künftig den Eintritt zu Heimspielen kostenfrei gewähren. Dies soll offenbar durch die finanzielle Unterstützung mehrerer Sponsoren gegenfinanziert werden. Wie die „Rheinische Post“ berichtete, soll die Fortuna dafür über fünf Jahre garantiert 45 Millionen Euro einnehmen.