Pelletier wird neuer Trainer der Augsburger Panther

Augsburg. Serge Pelletier soll die Augsburger Panther als Trainer zurück in die Erfolgsspur führen. Der 56 Jahre alte Kanadier erhält beim Tabellenelften der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. Das teilten die Schwaben mit.

Pelletier war zuletzt in der Spielzeit 2020/2021 Headcoach beim schweizerischen Spitzenclub HC Lugano. Er tritt in Augsburg die Nachfolge des freigestellten Kanadiers Mark Pederson an. "Der Trainerwechsel ist ein Zeichen, dass wir nichts unversucht lassen, unser Saisonziel zu erreichen", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Lothar Sigl.

Pelletier wird am Mittwoch die erste Trainingseinheit leiten und soll am Sonntag gegen die Iserlohn Roosters (16.30 Uhr/Magenta Sport) für die Panther hinter der Bande stehen.

