Iserlohn Roosters nach Corona-Fällen nicht spielfähig

Iserlohn. Den Iserlohn Roosters steht aufgrund einer massiven Corona-Ausbreitung bis auf weiteres kein Team zur Verfügung. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, sind derzeit nur vier Profis spielfähig.

Demnach wurden im Team und im Umfeld mittlerweile 25 Corona-Fälle diagnostiziert. Alle Betroffenen befinden sich in häuslicher Quarantäne. "Bei einer Inkubationszeit von sieben bis zehn Tagen bleibt die weitere Dynamik abzuwarten", sagte Roosters-Mannschaftsarzt Jochen Veit.

Spiel gegen Krefeld abgesagt

"Eine Bestimmung der Variante ist bereits in Arbeit, nimmt aber deutlich mehr Zeit in Anspruch als die Auswertung des Testergebnisses, hier rechnet man im Verlauf des morgigen Mittwochs mit einem Ergebnis", hieß es in der Mitteilung.

Wann die Roosters wieder eine spielfähige Mannschaft stellen können, sei derzeit nicht absehbar. "Erfreulicherweise geht es allen Infizierten den Umständen entsprechend einigermaßen gut, wobei die Beschwerden natürlich variieren. Im Anschluss an die Quarantäne und nach Abklingen der Symptome werden wir die Spieler durch das Return-to-Play-Protokoll der Liga an die Belastungen heranführen", sagte Veit.

Das ursprünglich für Mittwoch terminierte Spiel gegen Krefeld wurde bereits abgesagt. Wie mit den darauffolgenden Partien verfahren wird, entscheidet sich kurzfristig. Schon zuvor wurden in dieser Saison zahlreiche DEL-Spiele verlegt.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-587221/2