Alle 15 Clubs der DEL bekommen Lizenz erteilt

Neuss. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) startet erstmalig seit 2006 mit 15 statt bisher 14 Clubs in die neue Saison. Mit den Bietigheim Steelers steht damit endgültig der Aufsteiger aus der 2. Liga fest, nachdem sich der Verein sportlich bereits qualifiziert hatte.

Nach 2006 hatte es in der DEL nur Nachrücker für Clubs gegeben, die Insolvenz anmelden mussten oder anderen Vereinen die Lizenz abgekauft hatten.

Für die kommende DEL-Saison erhielten alle 15 Teams die Lizenz. Das ergab die Lizenzprüfung von Wirtschaftsprüfern, wie die Deutsche Eishockey Liga (DEL) mitteilte. "Die Prüfung war in Zeiten von Corona erneut nicht einfach. Die Clubs haben gerade bei den Zuschauern sehr defensiv kalkulieren müssen", teilte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke mit.

Zum Auftaktspiel empfängt Meister Eisbären Berlin am 9. September EHC Red Bull München (19.30 Uhr). Die Saison wird für die Olympischen Spiele in Peking vom 30. Januar bis zum 20. Februar 2022 unterbrochen. Am 29. März 2022 beginnt die erste Playoff-Runde. Die Finalserie soll Ende April starten.

