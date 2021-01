Düsseldorfer EG verliert bei Jubiläum von Kapitän Barta

Düsseldorf. Der frühere Eishockey-Nationalspieler Alexander Barta hat mit der Düsseldorfer EG ein missglücktes Jubiläumsspiel erlebt.

Im nach Vereinsangaben 850. Auftritt des Kapitäns in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlor die DEG gegen die Grizzlys Wolfsburg 4:5 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1) nach Verlängerung.

Daniel Fischbuch rettete den Düsseldorfern mit dem Ausgleichstreffer kurz vor dem Ende die Verlängerung und damit einen Punkt. Nach 32 Sekunden in der Overtime schoss dann aber Garrett Festerling in Überzahl den Siegtreffer für die Wolfsburger. Die Niedersachsen zogen damit in der Tabelle der Gruppe Nord an der DEG vorbei.

Den Nürnberg Ice Tigers gelang unterdessen mit dem 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) bei den Augsburger Panthern im fünften Spiel der erste Saisonsieg. Auch dank zweier Tore von Neuzugang Luke Adam sorgten die Franken dafür, dass der bayerische Rivale in der Gruppe Süd nach vier Partien punktlos Tabellenletzter bleibt. Aufgrund der Corona-Krise hatte die Saison erst Mitte Dezember begonnen und wird in einem veränderten und verkürzten Format ausgetragen.

