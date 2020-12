EHC Red Bull München gewinnt Derby zum DEL-Start nur knapp

München. Titelfavorit EHC Red Bull München hat sich in seinem ersten Saisonspiel der Deutschen Eishockey Liga im Derby gegen die Augsburger Panther schwer getan.

Am Sonntag gewann das Team von Trainer Don Jackson 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). Trevor Parkes (4. Minute), Zachary Redmond (15.) und Yannic Seidenberg (33.) trafen für München im Duell zweier disziplinierter Teams. Maximilian Eisenmenger (7.) und Thomas Holzmann (40.) waren für Augsburg erfolgreich.

Da München schon seit Monaten wieder trainiert, Augsburg sich aber erst spät zur Teilnahme an der ungewöhnlichen und verkürzten von der Corona-Krise geprägten DEL-Saison entschieden hatte, galt der EHC als großer Favorit. "Man sieht es uns jetzt nicht großartig an, dass wir nicht so viel Trainingslager und so ein Gedöns hatten. Wir können gut mithalten. Die Münchner kacken sich immer voll vor uns, und das sieht man auch heute wieder", sagte Augsburgs Henry Haase am Rande des Spiels beim Internetanbieter "MagentaSport".

Wegen der Coronavirus-Pandemie war der Saisonstart der DEL zweimal verschoben worden. Erst durch Gehaltsverzicht der Spieler, zusätzliche Sponsorengelder und Staatshilfen war die Spielzeit doch noch möglich geworden. Bis Mitte März wird nun an nur 38 von 52 Spieltagen fast täglich in einer Nord- und einer Südgruppe gespielt.

© dpa-infocom, dpa:201220-99-764263/2