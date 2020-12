"Affen-Geste": Liga ermittelt gegen Nationalspieler Pietta

Ingolstadt. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat ein Ermittlungsverfahren gegen Nationalspieler Daniel Pietta vom ERC Ingolstadt eingeleitet.

Wie die DEL mitteilte, ist der Grund dafür "ein unsportliches Verhalten" gegenüber seinem amerikanischen Gegenspieler Sena Acolatse von den Straubing Tigers. Damit reagierte die Liga auf Vorfälle im Rahmen eines Testspiels (1:3), für die sich Pietta entschuldigte.

Pietta hatte in dem Spiel auf eine Auseinandersetzung mit Acolatse und anderen Straubinger Spielern mit einer so genannten "Affen-Geste" reagiert. "Schon als ich die Bank betrat, wurde mir klar, welchen Fehler ich gemacht habe", schrieb Pietta in einer Stellungnahme auf der Homepage des ERC Ingolstadt.

Seine Geste sei aus der Emotion heraus entstanden und habe sich gegen das Straubinger Team allgemein gerichtet, nicht gegen einen einzelnen Spieler und sei in keiner Weise rassistisch gemeint gewesen. Er wolle dafür alle, die er damit verletzt habe und die tagtäglich unter Rassismus zu leiden hätten - vor allem aber Sena Acolatse selbst - um Verzeihung bitten. "Es tut mir aufrichtig leid!", schrieb der 33-Jährige.

