Streit ums Weddinger Erika-Heß-Eisstadion: Zumindest außen offen

Das Erika-Heß-Eisstadion in Wedding soll eines von sechs Impfzentren in Berlin werden. Sportler lehnen sich dagegen auf.

Berlin. Das Eis innen ist bereits abgetaut. Doch die Stimmung im Erika-Heß-Stadion in Wedding bleibt auch weiterhin unterkühlt. Die Entscheidung des Senats vom 17. November, das Eisstadion am Pankekanal ab Mitte Dezember zu einem von sechs Corona-Impfzentren in Berlin zu machen, ist nun sogar Gegenstand einer Online-Petition geworden, die von dort trainierenden Sportlern ins Leben gerufen wurde. 2500 Unterzeichner haben sich schon gefunden. Ein eiskalter Schlag gegen den Sport, so der anklagende Titel.