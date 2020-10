DEL nimmt Spielbetrieb mit Testturnier auf

Mannheim. Acht Monate nach dem Abbruch der vergangenen Saison nimmt die Deutsche Eishockey Liga mit einem Testturnier den Spielbetrieb wieder auf.

Ab dem 11. November werden acht der 14 Clubs an dem Wettbewerb teilnehmen. Das bestätigte die DEL, zuvor hatte die "Eishockey News" über die Pläne berichtet.

In zwei Gruppen spielen die Krefeld Pinguine, die Düsseldorfer EG, die Grizzlys Wolfsburg, die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven, Red Bull München, die Adler Mannheim, die Eisbären Berlin und die Schwenninger Wild Wings mit. Das Finale soll am 12. Dezember ausgetragen werden.

"Mit dem MagentaSport Cup bietet die Telekom unseren Clubs und den Spielern die Möglichkeit, auf höchstem Niveau Eishockey zu spielen - und den Fans endlich wieder Eishockey-Übertragungen", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke: "Das ist in diesen Zeiten ein wichtiger Schritt. Wir alle freuen uns, somit unseren Sport zurück auf die Bildfläche zu bringen."

Im März hatte die DEL die Vorsaison aufgrund der Coronavirus-Krise vor den Playoffs abgebrochen, ohne einen Meister zu küren. Der Start in die neue Spielzeit, die ursprünglich Mitte September beginnen sollte, wurde zuletzt erneut verschoben. Ziel ist es, einen Saisonstart in der zweiten Dezember-Hälfte zu realisieren.

Unterdessen reagierte der Olympia-Zweite Felix Schütz mit Unverständnis darauf, dass die Spieler nicht intensiver in das Krisenmanagement der DEL eingebunden worden sind. "Ihnen Kritik entgegenzuwerfen, ist leicht. Auf der anderen Seite hätte man sich von Anfang mit den Spielern an einen runden Tisch setzen müssen", sagte der 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

"Man hätte sich mit den Kapitänen, den Managern und Spezialisten aus der Liga wie Controller hinsetzen müssen, die durchrechnen, was möglich ist und was nicht. Und dann hätte man einen Plan A haben können, einen Plan B und einen Plan C. Da hätte man wahrscheinlich die beste Lösung finden können", so Schütz weiter.

"Jetzt haben wir ein halbes Jahr verpasst, und wir sind eigentlich nicht vorangekommen", sagte Schütz. Er wisse zwar, dass es für die DEL aufgrund der finanziellen Zwänge nicht einfach sei, und es sei auf der einen Seite nachvollziehbar, dass die Liga noch nicht wieder spiele. Man habe aber nicht gemerkt, dass das Beste fürs Eishockey erreicht werden soll, sagte der Nationalstürmer.

"Man versucht jetzt, irgendwas aus der Not zu machen. Man hat gesehen, dass die Kompetenz nicht da ist. Es waren viel zu wenig Lösungsvorschläge da", sagte er. "Man hätte es ernster nehmen müssen, von Anfang an." Schütz läuft wegen des verschobenen Saisonstarts vorerst wieder für sein Jugendteam EV Landshut in der DEL2 auf.

© dpa-infocom, dpa:201022-99-36993/3