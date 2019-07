Adler Mannheim trennen sich von Nationalspieler Kink

Mannheim. Olympia-Silbermedaillengewinner Marcus Kink muss nach 15 Jahren die Adler Mannheim verlassen. Der deutsche Meister hat sich entschieden, seinen Kader für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga ohne den bisherigen Kapitän zusammenzustellen. Das teilte der Club mit.

Der Verein sei "zu dem Entschluss gekommen, dass Marcus nicht mehr ins sportliche Konzept der Adler passt", sagte Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp: "Wir haben uns im vergangenen Jahr einer Neuausrichtung verschrieben und werden diesen Weg mit aller Konsequenz weitergehen, auch wenn das zur Folge hat, unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen."

Nationalstürmer Kink, der bei der WM im Mai nicht dabei war, hatte sein erstes Spiel für die Adler am 5. Oktober 2004 absolviert und kam auf 98 Tore in 812 Spielen. Neun Jahre lang war Kink Kapitän des Teams. In der vergangenen Saison hatte Adler-Trainer Pavel Gross in den Playoffs allerdings schon ab der Halbfinal-Serie auf den 34-Jährigen verzichtet, auch beim Finalerfolg über den EHC Red Bull München war der Stürmer nicht zum Einsatz gekommen.