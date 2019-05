Moritz Seider kann der nächste deutsche NHL-Star werden

Kosice. Manchmal muss sich Moritz Seider kneifen. „Es ist alles noch ein bisschen irreal“, sagt der Eishockey-Nationalspieler: „Ich muss versuchen, kühlen Kopf zu bewahren. Es ging so schnell in den letzten Jahren.“ Der 18-Jährige ist der Jüngste im deutschen WM-Team - und einer, auf den bei den Spielen in der Slowakei die Eishockey-Welt schaut. Denn der Mannheimer gehört zu den besten Talenten seines Jahrgangs weltweit.

Wenn im Sommer die besten Nachwuchsspieler auf die NHL-Klubs verteilt werden, wird der Verteidiger aller Voraussicht nach in der ersten Runde ausgewählt. Der frisch gekürte Meister mit den Adlern - als Stammspieler in seiner ersten Profisaison - gilt als größtes deutsches Abwehrtalent seit Jahrzehnten. Hochbegabt, aber auch extrem lernwillig.

Schon mit 16 Jahren in der DEL gespielt

„Er ist vom Kopf her weiter entwickelt als viele andere in seinem Alter“, lobt Bundestrainer Toni Söderholm: „Er traut sich Sachen auf dem Eis zu, er studiert seine Mitspieler, lernt sehr schnell. Er hat viele gute Qualitäten, und er ist hungrig, etwas zu erreichen.“ Deshalb überlegte der Finne auch nicht lange und nahm Seider nach nur einem Länderspiel mit zur WM.

„Davon träumt jeder kleine Junge“, sagt Seider, „dass es jetzt schon so weit ist, ist unheimlich schön.“ Der Jungstar, der vor vier Jahren aus Erfurt in den Mannheimer Nachwuchs wechselte, hat schon einiges viel früher erreicht als seine Altersgenossen. Als er mit 16 Jahren im Oktober 2017 sein Debüt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gab, verpasste er nur knapp den Rekord als jüngster Spieler, den der langjährige NHL-Stürmer Marcel Goc hält.

Seine starken Leistungen in dieser Saison machten ihn zum „Rookie des Jahres“, in seinem ersten Play-off drehte er mit fünf Torvorlagen auf. Kein Wunder, dass die NHL-Scouts ihn regelmäßig beobachten. „Bei jedem Spiel sind drei, vier Klubs da“, berichtet Seider, „zum Glück erfahre ich es immer erst nachher.“

USA haben nächsten möglichen Superstar im WM-Team

Seine spielerische Klasse wurde schon bei seinem Nationalmannschaftsdebüt deutlich: Mit einem klugen Pass bereitete er das 2:1 von NHL-Stürmer Dominik Kahun beim 2:5 gegen die USA vor. Bei der WM-Generalprobe lernte Seider auch gleich den Besten seiner Altersklasse kennen: Jack Hughes.

Der Amerikaner wird als nächster Superstar in der NHL gehandelt. Viele Talentspäher sehen ihn auf dem Niveau des kanadischen Ausnahmestürmers Connor McDavid. „Ich bin ein Spieler, der die Fans von den Sitzen reißen kann“, sagt der 17-Jährige unbescheiden. Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten will der Mittelstürmer auch in der Slowakei beweisen - als jüngster WM-Spieler in der US-Geschichte.

Hughes fegt die Rekorde nur so weg

Für den Superstar von morgen ist es bereits die dritte Weltmeisterschaft der Saison. Erst stürmte er zum Jahreswechsel mit der amerikanischen U20 ins Finale, dann führte er im April die U18 zu WM-Bronze - und überbot dabei den Rekord des russischen Toptorjägers Alexander Owetschkin um einen Scorerpunkt. Auch andere Bestmarken fegte Hughes weg: Im US-Nachwuchsteam, in dem die besten Talente das ganze Jahr zusammen spielen, verbuchte er mehr Punkte als einst jetzige NHL-Größen wie Patrick Kane oder Phil Kessel.

„Wie er aus der Menge heraussticht, ist unglaublich“, sagt Seider und fügt schmunzelnd an: „Vielleicht kommen wir in den nächsten Tagen ja mal ins Gespräch.“