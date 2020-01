Eisbär Berlin - Frank Hördler: „Wir sehen oben langsam Licht“

Auch wenn der Sieg gegen Schlusslicht Schwenningen knapp war: Eisbären-Verteidiger Frank Hördler will die Top drei der Liga angreifen.

Berlin. Mit zunehmendem Alter entwickeln viele Menschen eine gewisse Gelassenheit. Zum Geburtstag muss es dann nicht mehr jedes Jahr die große Party sein, sondern man gibt sich mit den kleinen Freuden zufrieden. Dieses Phänomen war am Sonntag auch bei Eisbären-Verteidiger Frank Hördler zu beobachten, der an diesem Tag seinen 35. Geburtstag feierte.

Das 2:1 der Berliner gegen die Schwenninger Wild Wings war wahrlich kein rauschendes Eishockeyfest. Trotzdem fand Hördler anschließend nur positive Worte über den Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben über 60 Minuten unseren Job gemacht und dadurch auch verdient gewonnen“, sagte er. Der Abwehrmann betonte vor allem die Disziplin der Berliner, die gegen den Tabellenletzten sichtlich darauf bedacht waren, auf keinen Fall ins offene Messer zu laufen.

Eisbären setzen auf Sicherheit statt Risiko

„Manchmal sieht man, dass ein Mitspieler zwar frei steht, aber der Pass dorthin ist zu gefährlich. In solchen Momenten spielt man dann lieber über die Bande“, erklärte Hördler.

Ähnlich sah es der Schütze des Siegtreffers, Stürmer Pierre-Cédric Labrie: „Beide Teams waren bemüht, keinen Fehler zu machen und den Puck nicht dorthin zu spielen, wo er womöglich weggeschnappt wird. Da kann es schon passieren, dass das Spiel insgesamt ein bisschen langsamer wird.“

Auch EHC-Co-Trainer Craig Streu lobte das kluge Spiel seiner Mannschaft, die ihrem Spielplan auch nach dem Rückstand treu geblieben sei. „Diese Disziplin ist sehr wichtig im Eishockey“, sagte er.

Direktes Duell mit dem Dritten Straubing

Noch wichtiger als die Art und Weise, wie der Sieg zustande kam, waren allerdings dessen Auswirkungen auf die Tabelle. Dort haben sich die Eisbären bis auf sieben Punkte an den Tabellendritten Straubing Tigers herangeschoben, bei einem Spiel weniger als die Niederbayern. Am Freitag (19.30 Uhr) treffen beide Klubs in Berlin direkt aufeinander – mit einem Sieg können die Gastgeber den Druck auf Straubing weiter erhöhen.

„Wir sehen oben langsam ein bisschen Licht“, meinte Frank Hördler. Nur ein Platz unter den ersten Drei berechtigt sicher zur Teilnahme an der Champions Hockey League (CHL). Als Vierter müssten die Eisbären schon Meister werden, um nächste Saison europäisch zu spielen, oder darauf hoffen, dass einer der drei Erstplatzierten am Ende den Titel holt und sie nachrücken.