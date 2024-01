Berlin. Wie der Lerneffekt aus den jüngsten beiden Niederlagen ausfällt, verrät, was man wirklich erwarten darf von den Eisbären Berlin.

Es lief lange bestens für die Eisbären Berlin. Der Jahresendspurt, den der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hinlegte, hatte es in sich. Von elf Partien im Dezember wurden zehn gewonnen. Das bleibt auch nach den jüngsten Niederlagen im Kopf. Obwohl die Berliner mit dem Auftritt am Sonntag in Bremerhaven ihren Spitzenplatz verspielten. Noch dazu mit einem 1:5 – so deutlich unterlagen die Eisbären bislang noch nie in dieser Saison.