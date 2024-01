Bremerhaven/Berlin. Der Rekordmeister gibt die Tabellenführung nach der deutlichsten Saisonniederlage beim 1:5 in Bremerhaven an die Norddeutschen ab.

Daran gedacht hat ohnehin niemand. Auf diesen Tenor ließ sich die Meinungspalette bei den Eisbären Berlin reduzieren. Das klang nicht einmal verabredet, denn wer hat schon stets im Kopf, welche Besonderheiten so ein Tag bringen kann. Abgesehen von Marco Nowak, der Verteidiger absolvierte am Sonntag in Bremerhaven sein 700. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Aber sonst?

Insofern sollte es auch kein großes Thema sein, dass der Rekordmeister es beim Jubiläum von Nowak verpasst hat, eine Bestmarke als seine alleinige zu reklamieren. Mit zwölf Auswärtssiegen in Serie war das Team von Trainer Serge Aubin an die Nordsee gereist, der 13. Erfolg in der Fremde blieb jedoch aus. Denn die Eisbären unterlagen den Fischtown Pinguins mit 1:5 (0:1, 1:2, 0:2). „Bremerhaven hat es besser gemacht als wir und verdient gewonnen“, so das nüchterne Fazit von EHC-Stürmer Tobias Eder angesichts der deutlichsten Niederlage überhaupt in dieser Saison.

Eisbären teilen sich Rekord mit München und Mannheim

Trost bezüglich der Auswärtspartien spendet gewiss die Tatsache, dass die Berliner weiterhin gemeinsam mit den Adler Mannheim (2001/02) und Red Bull München (2022/23) in der Rekordliste stehen. Was für den Augenblick betrüblicher ist, ist der Verlust der Tabellenführung, der mit der zweiten Niederlage hintereinander nach dem 2:3 gegen Schwenningen am Donnerstag einhergeht.

Ein insgesamt enttäuschender Doppelspieltag liegt also hinter den Eisbären, die zuvor viele Siege aneinandergereiht hatten. Schon gegen Düsseldorf (4:2) zeigten sich einige Unzulänglichkeiten, die gegen die starken Konkurrenten Schwenningen und Bremerhaven bestraft wurden. Nachlässigkeiten in den Zweikämpfen gehören ebenso dazu wie Probleme, Leistungen konstant abzurufen, oder Ungenauigkeiten in der Puckbehandlung.

Wir haben halt die Dinger nicht reingemacht, die wir hatten. Tobias Eder - Stürmer der Eisbären Berlin

Im Spitzenspiel bei den Pinguins, mit denen sich die Berliner seit Wochen ein Duell um Platz eins liefern, fielen die Eisbären zum einen durch zu viele Strafzeiten auf. Das brachte ihnen den frühen Rückstand durch Christian Wejse (7.) ein. Rein spielerisch betrachtet, konnte der EHC dies kompensieren, Aubins Team war weitgehend ebenbürtig, erarbeitete sich gute Gelegenheiten. Doch darin lag ein weiterer Unterschied an diesem Tag. „Wir haben halt die Dinger nicht reingemacht, die wir hatten“, sagte Eder.

Eders Treffer ist zu wenig für die Eisbären Berlin

Während Marcel Noebels (8./47.) und Kollegen immer wieder beste Chancen vergaben, zeigten sich die Gastgeber sehr konsequent. Als Colt Conrad zweimal ungestört nachsetzen konnte, traf er zum 0:2 (30.), kurz darauf legte Wejse per Konter das 0:3 (34.) nach. Ausgerechnet in dieser besonderen Partie fehlte dem offensiv stärksten Team der Liga die ihm sonst eigene Kaltschnäuzigkeit, auch das Powerplay brachte den Berlinern keinen Nutzen.

Als Eder endlich das 1:3 erzielte (40.), löste das den Bann nicht. Die Partie lief nach dem gleichen Muster weiter, was bei den Eisbären den Frust steigerte, zumal sie durch Felix Scheel (47.) sowie Ross Mauermann (56./Überzahl) weitere Treffer hinnehmen mussten. „Wir haben nicht unser volles Potenzial abgerufen und können nur daraus lernen“, sagte Jubilar Nowak, dessen Mannschaft ebenso damit hadern konnte, nicht genug ihres üblichen Tempos in die Partie eingebracht zu haben. Aber allzu lange sollte daran niemand denken.

