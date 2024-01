Berlin. Zwar agiert der DEL-Tabellenführer überlegen, doch die Eisbären Berlin unterliegen Schwenningen durch ein spätes Tor mit 2:3.

An sich strebt jeder Trainer eine konstant gute Vorstellung seiner Mannschaft an, was bei vielen Spielen wie etwa in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aber nur schwer zu realisieren ist. Auch dem Tabellenführer fällt das schwer, die Eisbären Berlin haben es sich deshalb gerade zur Tugend gemacht, besonders viel Vehemenz in die Schlussdrittel zu legen. Damit fuhren sie sehr gut, gewannen zuletzt sechs Partien in Folge. Gegen die Schwenninger Wild Wings ging der Plan allerdings nicht auf. Die Berliner verloren vor 13.389 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena gegen die Schwarzwälder 2:3 (0:2, 2:0, 0:1).

Serge Aubin veränderte sein Team mal wieder deutlich. Zuletzt hatte er dies aus freien Stücken getan und dann einige Partien mit nahezu der gleichen Formation durchgespielt. Nun mussten die Berliner vor dem Duell mit den Wild Wings den Ausfall von Jaedon Descheneau (Muskelverletzung, etwa sechs Wochen Pause) verkünden, was den Coach zu Anpassungen zwang. Allerdings tat er das ausgiebig und ließ nur eine Sturmreihe unverändert.

Eisbären-Legende beim Gegner an der Bande

Auf dem Eis wirkte sich das zunächst in einer Unordnung aus. Der Spitzenreiter agierte fahrig in der Defensive und umständlich in der Offensive. Schwenningen dagegen wollte schnell Fakten schaffen, was unter diesen Umständen auch prompt gelang. Mit bissigem Forechecking setzte der Siebte mit dem früheren EHC-Kapitän Steve Walker an der Bande die Berliner unter Druck und kam durch Boaz Bassen (5.) und Chris Brown (9./Überzahl) zum gewünschten Resultat.

Ihrer Fehler waren sich die Eisbären bewusst. Ihre Intensität in den Zweikämpfen stieg, sie wurden handlungsschneller und kamen durch Zach Boychuk (30.) sowie Tobias Eder (39.) zum verdienten Ausgleich. Auch im dritten Abschnitt bestimmten sie das Spiel, drängten nach vorn. Doch recht unvermittelt nutzte Schwenningen einen der seltenen Vorstöße und kam durch Brown zum entscheidenden Treffer (58.).

Die nächsten Partien werden nun ebenso zu einer echten Probe für die Berliner. Zwar liegen ihnen die Auswärtsspiele besonders, was zuletzt zwölf Siege in Serie eindrucksvoll bewiesen. Damit haben sie den Rekord der Adler Mannheim (2001/02) und von Red Bull München (2022/23) eingestellt. Wollen die Eisbären die Bestmarke allein übernehmen, müssen sie dies am Sonntag im Spitzenspiel beim Zweiten in Bremerhaven tun (14 Uhr, MagentaSport). Anschließend reisen die Berliner zum Dritten nach Straubing und zum Vierten nach München. Ein hartes Programm.

