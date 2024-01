Berlin. Eric Mik wurde als Abwehrspieler ins Nationalteam berufen. Nun sucht er seine Nische bei den Eisbären Berlin mit einem neuen Instinkt.

Selbst wenn die Silvesterfeier kurz ausfällt, weil einen die dienstlichen Verpflichtungen schon früh wieder binden, hat so ein Jahreswechsel seine Tücken. Die letzte Partie im alten Jahr verlief sehr angenehm, das lässt hoffen, dass es im neuen einfach so weitergeht. Doch der erste Auftritt der Eisbären Berlin 2024 wollte diesem Muster nicht einfach so folgen. Gut, sie haben gewonnen, aber „es hätte auch anders ausgehen können“, so Eric Mik.