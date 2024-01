Berlin. Sie haben es zelebriert. Show der Eisbären Berlin war so lang, dass die Partie gegen die DEG verspätet anfing. Es hat sich gelohnt.

Als der Protagonist des Abends plötzlich in der Fankurve auftauchte, gingen sicher ein paar kleine Träume in Erfüllung. Rob Zepp kämpfte sich gegen Ende des ersten Drittels durch die Anhänger auf der Stehplatz-Tribüne. Jeder klopfte ihm dabei auf die Schulter, viele wollten Fotos. Der Weg war nicht einfach, doch Zepp kam ans Ziel, erhielt vom Vorsänger das Megafon und stimmte ein lautes „Dynamo“ an.

Was die Eisbären Berlin parallel gegen die Düsseldorfer EG veranstalteten, bekamen viele Fans in diesen Momenten kaum mit. Denn eine nun echte Legende wandelte unter ihnen, die ihren großen Tag auskostete. Zepp, einst Torwart des EHC und mit fünf Meisterschaften der Rekord-Goalie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), wurde vor der Partie geehrt, seine Nummer 72 unter die Hallendecke der ausverkauften Mercedes-Benz Arena (14.200 Zuschauer) gezogen und stillgelegt. Niemand anders bei den Eisbären, die 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) spielten, wird sie mehr tragen.

Eisbären fangen fast 15 Minuten später an

Die feierliche Zeremonie verlangte allen Geduld ab, manchen auch zu viel. Die Fans der DEG störten kurz mit lauten Zwischenrufen. Doch auch einige Berliner waren froh, als gut 15 Minuten nach der üblichen Bullyzeit endlich der Puck eingeworfen wurde. Aber Zepp hatte nun mal einiges zu sagen. „Ich fühle mich geehrt, in dieser Reihe zu sein“, erzählte der 42-jährige Deutsch-Kanadier. Als sechstes Banner hängt seine Nummer nun neben denen von Sven Felski, Stefan Ustorf, Mark Beaufait, Denis Pederson und Steve Walker.

Walker, der langjährige Kapitän der Eisbären, gehörte zu den vielen Gratulanten, die per Video oder in der Arena dem alten Kollegen huldigten. „Er arbeitete härter als jeder andere Torwart, den ich kenne“, so der heutige Trainer der Schwenninger Wild Wings, die am Donnerstag in Berlin gastieren. Es war der Tenor aller Laudatoren, sie hoben vor allem die Einstellung des Spielers hervor, der von 2007 bis 2014 in der DEL 375 Partien für den EHC absolvierte.

Ob der einstige Coach Don Jackson über die Leinwand („Du hast so trainiert, wie du gespielt hast“) oder Mitspieler André Rankel in der Halle, allen ging es darum, die „unglaublich professionelle Art“ (Rankel) von Zepp zu betonen. Damit brachte es er von einem Torwart, der ohne die entsprechende Vita zu einem Spitzenklub kam, zu einem viel beachteten Sportler. Kein einfacher Weg, aber er schaffte es ans Ziel – wie nun in der Arena in der Fankurve.

Eisbären Berlin nun mit drei Zählern Vorsprung

Deshalb sagte Zepp in Richtung Peter John Lee, der ihn als Manager einst nach Berlin holte: „Es war ein Risiko. Danke, dass du an mich geglaubt hast.“ Heute glaubt Lee an andere, die jünger sind. Und der aktuelle Nachfolger Jake Hildebrand macht keine schlechte Figur, ist mit einer Fangquote unterwegs in der Hauptrunde, die Zepp nie hatte. Aber das heißt noch nichts.

Der Sieg gegen die DEG dagegen schon, damit gewannen die Berliner erstmals in dieser Saison sechs Partien in Folge. Sie blieben mit einer eher durchwachsenen Leistung an der Tabellenspitze, bauten ihren Vorsprung sogar auf drei Punkte aus. Erik Mik traf zur Führung (7.), die Torsten Ankert ausglich (10.). In Überzahl erzielte Patrice Cormier das 2:1 (15.), dem ein holpriges Hin und Her folgte. Doch das 3:1 von Ty Ronning besiegelte den Erfolg an einem Tag – an dem die DEG noch verkürzte (58./Gogulla) und Cormier das 4:2 erzielte (60.) – der keinen anderen Ausgang erlaubte. Zur Ehre des Helden mit der 72.

