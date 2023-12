Ingolstadt/Berlin. Mit dem zwölften Auswärtssieg in Folge erobern die Eisbären Berlin in Ingolstadt im letzten Spiel des Jahres den ersten Tabellenplatz.

Ein bisschen Schlitzohrigkeit gehört dazu. Wobei es Zach Boychuk wohl ein wenig übertrieben hat. Er pirschte sich an Fabio Wagner heran, schlug auf dessen Stock. Der flog weg, Boychuk hatte freie Bahn und traf zum 3:0 für die Eisbären Berlin (38.). Es war die Vorentscheidung beim ERC Ingolstadt zugunsten des Rekordmeisters der Deutschen Eishockey Liga (DEL), obwohl der Treffer nicht hätte zählen dürfen.

Gut, auch ohne dieses Tor hätte Ingolstadt gegen die Berliner nicht mehr mitgenommen. Die waren extrem effizient und holten den zwölften Auswärtssieg in Serie, womit sie einen DEL-Rekord einstellten. Das 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) im letzten Spiel des Jahres 2023 brachte die Mannschaft von Trainer Serge Aubin sogar noch einmal in der Tabelle voran. Weil Bremerhaven gegen Wolfsburg erst nach Verlängerung gewann (6:5), gehen die nun punktgleichen Eisbären als Spitzenreiter in das neue Jahr.

Eisbären Berlin mit großer Effizienz

Beim insgesamt fünften Erfolg der Berliner hintereinander hielten diese sich lange eher zurück, kontrollierten vor allem das Spiel in der eigenen Zone. Nach vorn verausgabten sich die Eisbären nicht allzu sehr, was Ingolstadt offensiv durchaus Vorteile verschaffte. Doch gefährlich war fast ausschließlich der EHC.

Eine schnelle Kombination über Marcel Noebels schloss Leonhard Pföderl mit dem 1:0 ab (22.). Wenig später reagierte Ty Ronning nach einem Bully am schnellsten und traf zum 2:0 (26.). Mitten in die Ingolstädter Bemühungen um den Anschluss ließ Boychuk das 3:0 folgen. Dieses zu verwalten hatten die Eisbären, die durch Kai Wissmann noch auf 4:0 erhöhten (58.), keinerlei Probleme gegen offensivschwache Oberbayern. Das bescherte Jonas Stettmer, der im Sommer aus Ingolstadt kam, sein erstes Spiel ohne Gegentor in der DEL. „Das ist ein fantastisches Gefühl, wir haben ein Top-Spiel abgeliefert. Die Jungs haben mir meinen Job heute einfach gemacht“, so der 22-jährige Torhüter.

