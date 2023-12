Berlin. Eine außergewöhnliche Reise durch fremde Stadien hilft den Eisbären Berlin, sich gemeinsam mit Bremerhaven vom Rest abzusetzen.

Ein richtiger Arbeitstag noch in diesem Jahr, dann ist es geschafft. Dann können sie zurückblicken bei den Eisbären Berlin und sich etwas gemischten Gefühlen hingeben. Ausgelöst durch einen Start zum Schämen – zumindest für einen Rekordmeister – und ein Ende zum Genießen. Gegensätze also prägen die abgelaufenen zwölf Monate in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Mannschaft von Trainer Serge Aubin.