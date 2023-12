Berlin. Stéphane Richer zog die richtigen Schlüsse aus einer Katastrophe und spricht darüber, was die Eisbären Berlin wieder nach oben brachte.

Höhen und Tiefen kennt Stéphane Richer. Er war als Spieler Meister mit Mannheim, blieb als Sportchef in Hamburg immer hinter den Erwartungen und kam kritisch beäugt in die Hauptstadt. Bei den Eisbären Berlin übernahm er 2017 den Posten des Sportdirektors, zwei Meisterschaften wurden seither gefeiert. Aber vergangene Saison startete das Play-off der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erstmals seit 22 Jahren ohne den Rekordmeister, der nach dem 2:1 gegen Wolfsburg am zweiten Weihnachtsfeiertag am Donnerstag in Frankfurt antritt (19.30 Uhr, MagentaSport). Im Interview erinnert sich der 57-jährige Kanadier an diese schwierige Phase und erklärt, warum die Berliner wieder oben dabei sind.