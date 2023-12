Berlin. Gegen Wolfsburg gewinnen die Eisbären Berlin das dritte Heimspiel in Serie. Ärger um wohl schwere Verletzung eines Grizzly-Spielers.

Der Zeitpunkt passte gut. Es war das letzte Heimspiel in diesem Jahr für die Eisbären Berlin, die in dieser Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) so manchen Wunsch offen gelassen hatten vor dem eigenen Publikum. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wollte sich der Rekordmeister mit diesem Vorwurf allerdings nicht mehr konfrontieren lassen. Im vierten Versuch gelang es der Mannschaft von Trainer Serge Aubin schließlich, drei Partien in der Mercedes-Benz Arena hintereinander zu gewinnen. Gegen die Grizzlys Wolfsburg setzte sich der EHC mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) durch.

Die Aufregung darüber hielt sich zumindest bei Tobias Eder in Grenzen. „Wir hatten zu Hause ein paar Schwierigkeiten, aber wir sind Erster oder Zweiter, das wechselt ja fleißig, und von daher sind wir voll im Soll“, so der Stürmer, der den Treffer zum 1:0 beisteuerte (29.). Sein Coach ließ etwas mehr Begeisterung erkennen, weil sein Team ein an sich enges Spiel sehr souverän im Schlussabschnitt über die Bühne brachte.

Descheneau trifft zum Sieg für die Eisbären Berlin

Beide Kontrahenten schenkten sich wenig, der starke Tabellenfünfte forderte die Eisbären, die Intensität in den Zweikämpfen war hoch. Sowohl die Berliner als auch die Wolfsburger bewegten sich couragiert nach vorn, wurden aber von den gut stehenden Defensivreihen oft im Vorwärtsdrang gestoppt. In der ausverkauften Arena (14.200 Besucher) ergab sich dadurch eine gewisse Patt-Situation.

Gelöst wurde diese meist nur durch schnelle Gegenangriffe nach einer Offensivaktion. Besonders die Eisbären taten sich damit hervor, einen Querpass verwertete Eder (29.). Doch eine Unachtsamkeit im Überzahlaufbau leitete fast direkt den Ausgleich ein, Gerrit Fauser erzielte ihn (30). Die Berliner starteten nur mehr dieser schnellen Vorstöße und kamen mit Querpässen hinter die Abwehr. Das brachte den EHC erneut in Führung, diesmal durch Jaedon Descheneau (37.).

Wie die Eisbären diesen Vorsprung konservierten, gefiel dem Trainer. „Wir haben einfach gespielt. Ich habe mich auf der Bank sehr gut gefühlt“, so Aubin über das kontrollierte Verhalten des EHC. Sein Wolfsburger Pendant Mike Stewart hatte weitaus schlechtere Laune. Nicht wegen der Niederlage, sondern weil Grizzly-Stürmer Fabio Pfohl sich unnötig eine wohl schwere Verletzung zuzog. Die Tür zur Berliner Strafbank war einen Moment zu früh geöffnet worden, Pfohl erhielt einen Check, krachte in den offenen Rahmen (11.) und konnte das Eis nicht mehr eigenständig verlassen. „Inakzeptabel“ sei dies, so Stewart.

