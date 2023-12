Berlin. Das Schema bleibt gleich bei den Eisbären Berlin, genau das wird von den Nürnberg Ice Tigers bestraft beim 3:2 nach Penaltyschießen.

Mittlerweile ist es ein ständiger Wechsel an der Spitze. Kaum ein Team besitzt die Konstanz, sich länger auf dem ersten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu halten. Die Eisbären Berlin hatten diesen gerade erst erobert und einmal verteidigt, da mussten sie ihn auch schon wieder an Bremerhaven abgeben. Dumm nur, dass dem EHC das aufgrund eines Heimspiels passierte, gegen den Elften. Mit 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) gewannen die Berliner zwar, aber erst im Penaltyschießen.

Zwei Partien beider Klubs gab es bereits in dieser Saison. Beide schienen als Vorbild für das dritte Spiel zwischen den Eisbären und den Ice Tigers zu dienen. Denn die Berliner erzielten nach nur 33 Sekunden den ersten Treffer durch Patrice Cormier, der frei vor dem Tor stand. Die vorherigen Aufeinandertreffen hatte der EHC mit 5:0 und 10:2 gewonnen. Ein neuerliches Torfestival lag also in der Luft.

Descheneau mit viertem Tor im sechsten Spiel für die Eisbären

Dieser Eindruck verfestigte sich, als Jaedon Descheneau bald das 2:0 folgen ließ (7.). Die Berliner legten ein hohes Tempo vor, dem die Franken nicht folgen konnten. „Wenn wir schnell spielen, bekommen sie Probleme“, stellte Descheneau fest, der erst sein sechstes Spiel für die Berliner absolvierte nach seiner späten Verpflichtung.

Dass diese wohlüberlegt war von Trainer Serge Aubin und Sportdirektor Stéphane Richer belegt der Fakt, dass der Kanadier bereits seinen vierten Treffer erzielte gegen die Nürnberger. Die ergaben sich diesmal allerdings nicht ihrem Schicksal und ließen keinen Torhagel über sich ergehen. Zwar hielten die Eisbären ihr Tempo hoch, spielten jedoch mit zu wenig physischer Präsenz. Was es den Gästen erlaubte, den Berlinern mit energischem Zweikampfverhalten die Pucks in der Defensive abzunehmen.

Insofern herrschte zwar viel Bewegung auf dem Eis, aber es war nur wenig effektiv. Auch Nürnberg kam weiterhin kaum vor das Tor der Eisbären, konnte allerdings durch Charlie Gerard den Anschlusstreffer bejubeln (22.). Eine gefährliche Situation entstand dadurch, die Berliner hatten mit ihrer unentschlossenen Spielweise den Weg zum nächsten Kantersieg gegen die Franken verlassen und sie ins Spiel eingeladen.

Eisbären spielen nicht effektiv genug

In Unterzahl verpasste es Tobias Eder bei einem Konter (34.), die Weichen wieder in die andere Richtung zu stellen für den EHC. Bei dem stand diesmal der junge Jonas Stettmer zwischen den Pfosten. Vor ihm durfte Marco Nowak in der Verteidigung mithelfen, Aubin hatten ihn wieder aufgeboten und dafür Ben Finkelstein erstmals pausieren lassen.

Das änderte aber nichts daran, dass die Eisbären in den alten Heimspiel-Trott verfielen. Sie spielten vorn kompliziert, suchten zu wenig die einfachen Abschlüsse. Hinten zeigten sie sich anfälliger, je weniger vorn gelang. Der Ausgleich durch Daniel Schmölz überraschte wohl kaum jemanden in der mit 14.200 Zuschauern voll besetzten Mercedes-Benz Arena (53.). So gaben die Berliner einen wichtigen Zähler ab, die beiden anderen sicherte Leonhard Pföderl im Penaltyschießen.

