Berlin. Zwar schlagen die Eisbären Berlin das Keller-Team aus Augsburg. Doch beim 6:5 leistet sich der Rekordmeister unnötige Schwächephasen.

Einfach mal ein solides, sicher geführtes und zitterfreies Heimspiel. Es ist ja bald Weihnachten, und auf der Wunschliste so manchen Fans der Eisbären Berlin dürfte genau das stehen. So etwas gab es nämlich schon lange nicht. Viel zu lange für ein Team, das in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ganz oben mitspielt.

Selbst gegen den bis dato Zwölften der Tabelle bekam der Rekordmeister das nicht hin. Das 6:5 (2:1, 3:2, 1:2) vor 11.128 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena lässt auf defensive Versäumnisse schließen. Für das Team von Trainer Serge Aubin gestaltete sich die Partie trotz Rückeroberung der Spitzenposition recht schwierig, was hauptsächlich an den Berlinern selbst lag.

Eisbären-Trainer verändert alle Reihen

Die traten diesmal etwas verändert auf. Das hatte nicht nur mit Kai Wissmann zu tun, der Kapitän kehrte nach vier Wochen Verletzungspause zurück. Dadurch ordneten sich alle Defensiv-Paare neu. Doch Aubin stellte auch alle Offensiv-Reihen um, in jeder Formation wurde ein Spieler getauscht. Irgendetwas muss der Coach ja tun, um daheim mehr Reize zu setzen und so eine konzentriertere Leistung seiner Mannschaft zu erreichen.

Das funktionierte allerdings nur halbwegs. Ein Konter brachte schnell den Rückstand durch Chris Collins (6.). Die Berliner, bei denen Marco Nowak durch die Rückkehr von Wissmann auf die Tribüne musste, zeigten viel Hauruck-Eishockey. Sie zogen immer wieder an, kamen aber nicht groß voran. Bis zwei Überzahlspiele in Folge halfen, die Partie durch Marcel Noebels (16.) und Patrice Cormier (17.) zu drehen.

Descheneau bringt kurz Ruhe rein bei den Eisbären

Als Jonas Müller das 3:1 folgen ließ (30.), schien alles geritzt. Doch es schlichen sich Unaufmerksamkeiten ein, Collins (33.) und Jere Karjalainen (35.) glichen aus. Das typische Heim-Zittern der Eisbären war zurück, selbst die beiden schnellen Treffer zum 5:3 von Zach Boychuk (36./39.) konnten nicht genug Vertrauen schaffen, um es wieder zu verdrängen.

Denn es war ein Auf und Ab, gute Aktionen und schlechte Aktionen lagen nah beieinander. Und Lücken in der Defensive ergaben sich immer wieder. Doch als Jaeden Descheneau noch einmal nachlegte (42.), verflog die Unruhe auf den Rängen. Zumindest vorerst, denn irgendwann ließ die Konzentration wieder nach, Samuel Soramies (55.) und Luca Tosto (59.) verkürzten und brachten den Nervenkitzel zurück, den erst die Schlusssirene auflöste.

