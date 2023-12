Berlin. Späte Gegentore kosten die Eisbären Berlin das Spiel gegen die Adler. Das 1:3 bedeutet zudem den Verlust der Tabellenführung.

Die Kinder standen diesmal im Vordergrund, deshalb fanden sie viel Einbindung in das Programm. Rund um das Spiel der Eisbären Berlin gegen die Adler Mannheim füllten sie nicht nur die Pausen mit Eishockey. Die Partie wurde auch am Mikrofon vom Nachwuchs begleitet. Das forderte den einen oder anderen in gewisser Weise heraus, denn die fehlende Übung führte zu einem anstrengenden und teils schwer verständlichen Singsang. Aber irgendwann und irgendwie muss man ja anfangen dürfen.

Die Berliner starteten am 1. Dezember mit einer Serie, mit der sie sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Tabellenführung zurückholten. Mit der sie sogar so viele Siege wie noch nie in dieser Saison aneinanderreihten. Fünf waren es bis zum Sonntag, an dem sie den Zehnten empfingen. Gegen die Mannheimer konnten die Berliner diese Serie nicht weiterführen. Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena unterlag der EHC mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) und verlor auch die Tabellenführung.

Veilleux gleich aus für die Eisbären Berlin

Für Ästheten eignete sich die Partie nur bedingt. Die Berliner mühten sich gegen die sehr kompakt stehenden Kurpfälzer, die vor allem auf Sicherheit bedacht waren nach vielen enttäuschenden Auftritten in den vergangenen Wochen. Damit wurde der Weg zum Tor für die Eisbären sehr schwierig. Zudem handelten sich beide Mannschaften viele Strafzeiten ein, die einem Spielfluss stark entgegenwirkten.

Da überdies die Unterzahlformationen gute Arbeit leisteten, blieb der Kampf der bestimmende Aspekt des Spiels. Erst nach dem Rückstand, den sich die Berliner durch Tyler Gaudet mit einem Mann weniger einhandelten (32.), brachte ein guter Spielzug das gewünschte Ergebnis. Yannick Veilleux traf zum 1:1 (36.). Das gab den Berlinern durchaus mehr Sicherheit, sie waren präsenter im dritten Durchgang, drängten die Adler oft in die Defensive.

Allerdings führte eine unachtsame Schlussphase zum erneuten Rückstand, den der ehemaligen Berliner Daniel Fischbuch markierte (59.). Als die Eisbären den Torhüter für einen weiteren Feldspieler herausnahmen, traf David Wolf noch zum 1:3 (60.).

