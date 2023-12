Berlin. Die stolzen Adler Mannheim wollen gern sein, was die Eisbären Berlin sind. Diesmal aber folgen sie wohl der falschen Fährte.

Toleranz ist eine Tugend, die man gern lebt bei den Eisbären Berlin. Bis zu einem gewissen Punkt. Wenn jemand im Trikot der Adler Mannheim daherkommt, fängt Maskottchen „Bully“ an zu knurren. Selbst wenn zarte, geschlechterübergreifende Bande bestehen zu einem EHC-Anhänger. Mannheim geht gar nicht – so die Botschaft, die in den jüngsten Tagen durch die Sozialen Medien flatterte.