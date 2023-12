Berlin. Der Rekordmeister setzt sich in einem engen Spiel gegen Titelverteidiger München durch. Rückkehrer Ronning trifft doppelt für Berlin.

Die Rufe von den Tribünen sollten noch einmal den richtigen Schwung bringen für die letzten Schüsse des Spiels. „Die Wand, die Wand, Jake Hildebrand“, brüllten die Fans der Eisbären Berlin beim Penaltyschießen und beschworen die Stärke des EHC-Torhüters. Der tat alles, um den Rufen gerecht zu werden, wehrte alle Versuche von Red Bull München ab und machte den Tabellenführer gemeinsam mit Ty Ronning, der für die Berliner traf, zum Sieger der Partie. Mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) setzte sich der Rekordmeister gegen den Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena durch.

Viel mit dem, was mancher Fan noch in der Erinnerung mit sich trug, hatte dieses Spiel nicht mehr gemein. Vor ein paar Wochen schlugen die Eisbären die Süddeutschen locker, leicht und deutlich mit 6:2. Das war in einer Phase, in der München die Veränderungen durch den neuen Mann an der Bande, den ehemaligen Bundestrainer Toni Söderholm, noch nicht richtig verinnerlicht hatte und sie kaum umsetzen konnte. Mittlerweile sieht das anders aus.

Eisbären im Spitzentrio einer ausgeglichenen Liga

Das ließ sich auch daran ablesen, dass die Bayern mit der aktuell besten Serie in der DEL von vier Siegen in Folge in der Hauptstadt anreisten. Das spülte sie in der Tabelle nach vielen unbefriedigenden Wochen bis auf Platz vier nach oben. Was immer noch weit unter dem liegt, was der Titelverteidiger gewohnt ist und als Anspruch betrachtet. Doch zur Halbzeit der Hauptrunde, die am Sonntag erreicht wurde, eben immer noch eine gute Tendenz darstellt.

München ist also wieder da, das ist eine der Erkenntnisse zur Hälfte der insgesamt 52 Punktspiele. Weit überraschender aber dürfte für viele sein, dass sich mit Straubing und Bremerhaven zwei kleine DEL-Standorte hartnäckig im Spitzentrio halten, das durch die Eisbären vervollständigt wird. Alle liegen so eng beieinander, dass jeder Spieltag für Veränderungen in der Reihenfolge sorgen kann. Obwohl sich die Berliner als einer der renommierten Spitzenklubs nur eine kleine Schwächephase erlaubten bisher.

Diese Ausgeglichenheit gehört zu den markanten Punkten in dieser Jubiläumssaison der DEL, der 30. Auch das von München angeführte Verfolgerfeld weist keine großen Lücken auf und reicht bis Platz zehn. Interessanter ist ebenso hier eher, wer sich wo einreiht. Während das ewige Kellerkind aus Schwenningen mit dem früheren Eisbären-Kapitän Steve Walker in dessen erster Spielzeit als DEL-Cheftrainer die direkte Qualifikation für das Play-off anpeilt, rutsche Mannheim als einer der drei großen Vereine zuletzt bis auf Platz zehn ab. Trotz Trainerwechsel, dem zweiten in der Liga nach Schlusslicht Iserlohn.

Beim derzeitigen Favoriten auf den Abstieg treten die Berliner kommenden Freitag an. Doch so klar wie noch nach dem ersten Viertel der Hauptrunde sind auch unten die Abstände inzwischen nicht mehr. Vieles deutet eher auf einen Vierkampf hin, den die Sauerländer mit Düsseldorf, Nürnberg und Augsburg ausfechten müssen.

Eisbären kassieren späten Ausgleich

Den Eisbären wäre es sicher lieber, keinen Vierkampf an der Spitze zuzulassen. Dazu bot die Partie des Rekordmeisters, die 500. in der DEL für EHC-Verteidiger Jonas Müller, gegen den Titelverteidiger eine gute Gelegenheit. Doch Heimspiele sind nun mal nicht die Stärke der Berliner, weshalb die Aufgabe einen erhöhten Schwierigkeitsgrad aufwies. München schien, das gleich ausnutzen zu wollen, die Gäste begannen intensiv.

Allerdings sortierten sich die Berliner, es entwickelte sich eine Partie, in der beide Seiten eher vorsichtig agierten, sich belauerten. Offensiv tat sich daher wenig. Denn die Bayern schafften es, das schnelle Spiel der Eisbären nach vorn weitgehend zu unterbinden, indem sie die eigene Zone gut abriegelten.

Die nächsten Spiele der Eisbären

Sonntag, 10.12., 15.15 Uhr, gegen München

Freitag, 15.12., 19.30 Uhr, in Iserlohn

Sonntag, 17.12., 15.15 Uhr, gegen Mannheim

So blieben Fehler und Konter eine gute Gelegenheit, um daraus Kapital zu schlagen. Genau das tat Ty Ronning, als die Berliner einen Vorstoß der Münchner an der eigenen blauen Linie abfingen. Der Angreifer eilte davon und ließ Mathias Niederberger im Tor der Gäste keine Chance (27.). Der Treffer brachte mehr Bewegung in das Spiel, beide Seiten wurden aktiver, zielstrebiger, die Partie dadurch etwas wilder.

Dabei ergaben sich gute Gelegenheiten, doch in der Deutlichkeit lag der Vorteil mehr und mehr bei den Bayern. Die glichen schließlich durch Yasin Ehliz kurz vor Schluss aus (57.) und erzwangen eine Entscheidung im Penaltyschießen, in dem Ronning im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr seinen dritten Treffer erzielte und die Siegesserie der Berliner auf vier Partien ausbaute.

