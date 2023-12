Berlin. Frederik Tiffels verbinden viele mit seinem Tempo. Für die Eisbären Berlin ist der Stürmer aber aus viel mehr Gründen sehr wertvoll.

Wenn die Letzten die Pucks einsammeln und vom Eis kommen, sind es meist die jungen Gesichter, in die man schaut. Profis am Anfang der Karriere, die viel tun müssen, um sich ihren Platz im Team der Eisbären Berlin zu erarbeiten. Frederik Tiffels kann sich seiner Position zwar sicher sein, gehört aber dennoch oft zu denen, die lange nach der eigentlichen Trainingseinheit noch weiterüben. Das steckt einfach in ihm drin und es ist Teil dessen, vor dem andere viel Respekt haben.