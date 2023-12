Berlin. Trainer Serge Aubin ist sehr zufrieden mit Jaedon Descheneau. Der Angreifer könnte Freitag erstmals für die Eisbären Berlin auflaufen.

Der Chef hielt sich am Mittwoch noch bedeckt, der Trainer aber war schon deutlich auskunftsfreudiger. Wie sieht es nun aus mit dem neuen Spieler, den die Eisbären Berlin in der vergangenen Woche zur Probe geholt haben? Wird er bald auflaufen oder nicht? „Es steht noch nicht fest“, so Sportdirektor Stéphane Richer. Serge Aubin sagt: „Wir hoffen, dass Jaedon dabei sein wird am Freitag. Es sieht gut aus.“