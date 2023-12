Berlin/Mannheim. Mannheim sucht den Aufwind, doch die Eisbären Berlin lassen mit einem starken Auftritt nicht zu, dass die Adler wieder abheben.

Den gleichen Fehler zweimal zu machen, das will jeder gern vermeiden. Das gilt natürlich auch für die Eisbären Berlin. Die hatten in dieser Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auswärts bereits einmal bei den Adlern Mannheim verloren (2:4). Es war nur eine von zwei Niederlagen überhaupt in der Fremde, wo man zuletzt sieben Partien in Serie gewonnen hatte. Dies sollte beim zweiten Besuch in Mannheim fortgeführt werden. Was dem lernfähigen Rekordmeister auch gelang. Mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) bezwang er die Adler und übernahm zumindest vorübergehend wieder die Tabellenspitze.

Als neuer Trainer in kurzer Zeit viel zu bewegen, ist schwierig. Meist bringt der Wechsel an sich eher einen kurzfristigen Effekt hervor. Mehr Engagement zum Beispiel, denn die Spieler müssen sich vor dem neuen Chef schließlich profilieren, vor dem eigenen Publikum noch dazu rehabilitieren. Das kann für schnelle Beine sorgen. Auch in Mannheim, wo die Adler bei der Heimpremiere von Dallas Eakins gegen die Eisbären ordentlich loslegten.

Tobias Eder bringt die Eisbären Berlin in Führung

Nach zuletzt nur drei Erfolgen aus elf Partien standen die Kurpfälzer unter Druck, zumal die erste Partie mit dem früheren NHL-Trainer und nach der Entlassung von Johan Lundskog sowie Manager Jan-Axel Alavaara bereits verloren ging. Die Berliner mussten sich erst einmal sortieren in dem Wirbel der Mannheimer, die zielstrebig das Tor der Mannschaft von Trainer Serge Aubin ansteuerten. Doch die Eisbären blieben ruhig, erarbeiteten sich nach und nach mehr Zugriff. „Wir haben sehr kompakt gespielt“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer.

Es ging vor allem um Struktur, um Risikominimierung für den EHC. Doch der Ansturm der Gastgeber nahm erneut an Heftigkeit zu im zweiten Abschnitt. Dieser wurde allerdings nach und nach geprägt von vielen Strafzeiten, die alsbald jeden Rhythmus brachen. So kam den Special Teams mehr Bedeutung, wobei die Unterzahlformationen sich durchsetzten. Als beide Mannschaften mit vier Feldspielern agierten, brachte Tobias Eder die Eisbären nach einem Konter jedoch in Führung (39.).

Eine anschließende Strafe der Adler nutzte Patrice Cormier, um zu Beginn des Schlussabschnitts nachzulegen (42.). Aus dieser Position heraus agierten die Berliner, für die Frederik Tiffels nach dem Anschlusstreffer durch Jordan Szwarz (54.) das 3:1 (60.) erzielte, clever und bauten ihre Auswärtsserie aus.

