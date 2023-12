Berlin. Nach vier Pleiten in eigener Halle gelingt den Eisbären Berlin wieder ein Erfolg. Beim 3:1 gegen Frankfurt ragt Veilleux heraus.

Vielleicht war spielerisch noch nicht alles so, wie sich der Trainer das vorgestellt hatte. Ein paar Mal ging es zu sachte um das Tor herum, wurde zu viel gepasst, zu lange nachgedacht. Doch eines taten die Eisbären Berlin diesmal stetig, sie blieben beharrlich, ließen nicht nach, sie gaben alles. Deshalb gelang es ihnen, nach drei Niederlagen am Stück wieder einen Erfolg einzufahren. Mit 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) setzte sich der EHC gegen die Löwen Frankfurt durch und schob sich damit in der Tabelle der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Platz zwei.

Eine nette Überraschung hatte Trainer Serge Aubin schon vor dem Beginn parat. Tags zuvor war sich der Coach noch sicher gewesen, nur zwei Spieler von der Verletztenliste streichen zu können. Doch statt lediglich Torwart Jake Hildebrand und Angreifer Eric Hördler stand plötzlich auch Verteidiger Morgan Ellis wieder zur Verfügung. Bezüglich der defensiven Stabilität ein wichtiger Aspekt für die Berliner, die sich viel vorgenommen hatten an diesem Abend.

Eisbären Berlin zeigen wieder Leidenschaft

Um nicht weniger als die Rückeroberung der Heim-Herrschaft ging es für den Rekordmeister. Der steht insgesamt betrachtet weiterhin ordentlich da in der DEL. Aber bisher konnten die Spiele in der Mercedes-Benz Arena, in der diesmal 12630 Zuschauer waren, nur wenig dazu beitragen. Die Berliner hatten daheim bislang magere 15 Punkte gesammelt, lediglich zwei Teams nahmen noch weniger aus ihren Heimpartien mit. Zudem ärgerten die vier Niederlagen in eigener Halle hintereinander maßlos.

Das Bemühen, den Fans endlich wieder mehr zu bieten, demonstrierten die Eisbären gleich deutlich. Sie marschierten vorwärts, hielten sich nicht mit vielen Querpässen auf. Das hatte Trainer Aubin verlangt, ebenso Leidenschaft und Kampf. Doch es kamen kaum Chancen dabei raus. Und nach der Anfangsoffensive ließ die Zugkraft im EHC-Spiel nach, Frankfurt wurde aktiver.

Viel vom Spiel hatten die Hessen dennoch nicht. Die Berliner warfen sich in die Schüsse der Gäste, brachten den Puck schnell nach vorn, wo sie im zweiten Drittel immer öfter gefährlich vor das Tor des früheren EHC-Goalies Marvin Cüpper kamen. Tobias Eder (22., 28.), Marcel Noebels (25.) und Patrice Cormier (30.) verpassten dabei die Führung nur knapp. Die Eisbären bestimmten die Partie.

Eisbären drücken, Frankfurt geht in Führung

Doch passend zu den jüngsten Erfahrungen erlebten sie einen bitteren Rückschlag. Hinein in die Drangphase brachte ein Schuss der Frankfurter kurz Verwirrung, die Julian Napravnik zum 0:1 für die Hessen ausnutzte (32.). Das dämpfte den Antrieb der Eisbären aber nicht. Noebels legte gleich einen Lattenschuss nach (33.), die Berliner hielten an den Vorgaben des Trainers fest, blieben hartnäckig in ihrem Bemühen.

Das zahlte sich aus. Als Manuel Wiederer einen scharfen Pass in die Mitte brachte, vollendete Yannick Veilleux zum Ausgleich (46.). Anschließend boten sechs Strafminuten in Folge für Frankfurt den Berlinern die große Gelegenheit, das Spiel zu drehen. Veilleux hatte schließlich erneut den Schläger an der richtigen Stelle und traf zum 2:1 (51.). In der Schlussminute schoss er den Puck zudem ins leere Tor und erlöste die Berliner nach einer schwierigen Phase.

