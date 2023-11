Berlin. Die Eisbären Berlin wollen ihre Pleitenserie stoppen. Mit Intensität und ohne Risiko. Deshalb bleibt Zugang Descheneau draußen.

Er war da, also in Berlin. Aber noch nicht auf dem Eis. Wer das neue Gesicht bei den Eisbären Berlin am Donnerstag im Training ausmachen wollte, wurde enttäuscht. Denn Jaedon Descheneau hatte zunächst ein paar Behördengänge zu absolvieren. Coach Serge Aubin musste also mit dem auskommen, was ohnehin an Spielern da ist. Zusätzliches Personal gibt es vorerst nicht für ihn.